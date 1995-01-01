Potvrdí Vegas svou pověst? Dlouholeté ikony by mohly šmahem skončit

13. července 9:00David Zlomek
Hokejovým Las Vegas otřásají obavy z další zrady, která by mohla roztrhat srdce tamních fanoušků. Poté, co generální manažer Golden Knights Kelly McCrimmon bez špetky sentimentu nechal pláchnout klubovou legendu Jonathana Marchessaulta, se v zámořském zákulisí začíná hlasitě mluvit o tom, že na řadě jsou další dvě absolutní ikony a pamětníci mistrovského tažení, jmenovitě kapitán Mark Stone a švédský centr William Karlsson.
Oběma oporám vyprší kontrakty na konci nadcházející sezony a známý insider Elliotte Friedman v podcastu 32 Thoughts prozradil, že debaty kolem teto dvojice budou tou vůbec nejvíce fascinující a sledovanou věcí ve Vegas. Rytíři si sice v lize vybudovali pověst týmu, který si vždy udrží (či přivede) koho chce, jenže Friedman připomněl, že zub času je nekompromisní a nikdo ho neporazí.
Mezi fanoušky okamžitě propukly diskuze o dalších odchodech, která mají ale z pohledu hokejového byznysu racionální základy. Jak Stone, tak Karlsson už dávno překročili třicítku a v posledních letech si prošli pelem vleklých a vážných zranění, což nutí management neustále pokukovat po mladší ofenzivní náhradě.
Jenže vyhnat tyto dva borce z města by byl hřích, který by někteří fanoušci zřejmě nikdy neodpustili, protože oba pro klub dýchají.
Karlsson je jako jeden z posledních původních „Misfits“ mozkem oslabení, klíčovým mužem na vhazování a dokáže vymazat největší hvězdy soupeře. Kapitán Stone je pak ztělesněním týmových úspěchů. S ním v sestavě má Vegas historickou bilanci 237-118-45 a jeho loňský průměr 1,22 bodu na zápas z něj dělá ofenzivní zbraň, které navíc na ledě i v kabině generuje naprosto nepostradatelné emoce.
Nikdo sice po McCrimmonovi nechce, aby oběma veteránům naslepo nasázel dlouhodobé megasmlouvy, jaké marně požadoval Marchessault, ale pokud Stone a Karlsson ukáží dobrou vůli a sleví ze svých finančních nároků ve prospěch týmu, měla by pro ně být dohoda prioritou.
Oba už zapustili v nevadské poušti kořeny, stali se pilíři místní komunity a Las Vegas přijali za svůj domov. Nicméně bude to i na nich. Jestli se totiž peníze a délka kontraktů vymknou kontrole, budou muset jít emoce stranou a hokejové Vegas zažije další bolestivý rozchod.