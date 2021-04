Potvrdí San Jose skvělou formu? Šlágrem noci zápas v Raleighu

Úterní hrací den nabídne hned devět utkání. Mělo jich být deset, nicméně utkání Vancouveru se odkládají kvůli týmové krizi způsobené koronavirem. I tak ale bude k vidění spousta zajímavých zápasů. Sharks se pokusí navázat na skvělou formu, která by jim mohla přinést play off. Zajímavé divizní souboje nabídne východní pobřeží, šlágrem je pak utkání mezi Carolinou a Floridou.

01:00 New Jersey Devils – Buffalo Sabres

Souboj nejhorších týmů ve Východní divizi. Sabres jsou kapitola sama pro sebe, nicméně v poslední době dokázali alespoň dvakrát vyhrát. To Devils se mnohdy jeví zajímavými výkony, ale nedokážou naplno bodovat. Tři poslední zápasy rozhodl jediný gól, dvakrát z toho byla dokonce remíza. Zápasy jednoduše nepřeklánějí na svou stranu. Proti Buffalu, které venku vyhrálo jenom čtyřikrát, by si mohli spravit chuť.

01:00 New York Islanders – Washington Capitals

Po čtyřdenní pauze se opět střetnou nejtěžší možné váhy. Oba týmy bez problémů kráčí do vyřazovacích bojů a pravidelně se střídají na čele divize. V posledních pěti zápasech mají dokonce totožnou formu. Týmy se letos setkaly už čtyřikrát a pokaždé se radovali domácí. Třikrát to byli Caps, naposledy Isles.

01:00 New York Rangers – Pittsburgh Penguins

Rangers už musí bodovat v každém zápase. Dobrými výkony si vybojovali šanci na play off, nicméně na Bruins stále ztrácí pár bodů. Jejich forma má navíc sestupnou tendenci, naposledy se dvakrát trápili na ledě Sabres. Penguins působí suverénním dojmem, jedinou pihou na kráse je poslední duel. Pittsburgh totiž nezvládl přestřelku na ledě Bostonu.

01:00 Philadelphia Flyers – Boston Bruins

Veledůležitý vzájemný zápas. Flyers totiž nahání Bruins, momentálně na ně ztrácí tři body. Oba celky trápí nevyrovnané výkony. Zvlášť u Bostonu je to překvapením, nicméně stále je ve výhodnější pozici. Řeší ale krizi s gólmany, jelikož první dva jsou nedostupní. Velká příležitost tak vzniká pro Dana Vladaře. Oba vzájemné duely letos ovládl Boston.

01:00 Carolina Hurricanes – Florida Panthers

Šlágr úterní noci. V mnohem lepším rozpoložení do něj půjdou určitě hosté. Ti se po třech prohrách dali dohromady a momentálně drží sérii šesti výher. I díky ní se dostali na samotné čelo Centrální divize. To domácí v poslední době střídají prohry s výhrami, naposledy zvítězili nejtěsnějším rozdílem 1:0 proti Dallasu. Čistým kontem zazářil Mrázek.

01:00 Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning

Tampa Bay rozhodně není v nejlepším rozpoložení. Dostat pětku doma od Detroitu? Pro úřadujícího šampiona velká ostuda! Fakt, že chytal až třetí gólman Christopher Gibson, není omluvou. Domácí se pro změnu dostávají do obrovské krize, jediná výhra z posledních osmi zápasů (právě na ledě Blesků) byla jenom špetkou naděje.

01:30 Detroit Red Wings – Nashville Predators

Tak takhle ano! Red Wings v posledních třech zápasech ukázali, že by to mohlo jít. Bod z ledu Floridy, pak těsná prohra a drtivá výhra proti Tampě Bay. Jestli ale v lize někdo vyzařuje vítěznou aurou, jsou to Predators. Ti se parádními výsledky dostali na kýžené čtvrté místo, na kterém si pomalu budují náskok. Dvě prohry z jedenácti zápasů? Tohle asi nikdo nečekal!

02:00 Chicago Blackhawks – Dallas Stars

Další ze zápasů, ve kterém jde o hodně. V tabulce jsou Blackhawks a Stars sousedé a oba mají stejný cíl – sesadit Nashville. O něco lépe jsou na tom domácí, jejich forma je ale v posledních týdnech tragická. To by se dalo říci i o Stars, ti však alespoň sbírají body za remízy. I proto mají ještě vskutku dobrou šanci.

04:30 San Jose Sharks – Anaheim Ducks

Předvedou Sharks stejný zázrak jako Predators? San Jose vyhrálo čtyřikrát v řadě a rázem je na dostřel. Na Arizonu sice ztrácí pět bodů, zároveň má ale dva zápasy k dobru. Jestli chtějí Karlsson a spol. opravdu pomýšlet na play off, s Ducks by si měli poradit. Letos se jim to povedlo už čtyřikrát.

