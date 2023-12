Potvrdí Devils roli favorita proti San Jose? Na programu je i duel Columbusu s Ottawou

Po čtrnáctizápasové předešlé noci budou v kanadsko-americké NHL na programu jen dva duely. Obě měření sil začnou hodinu po půlnoci. Které zápasy jsou tedy v nabídce?

Sobotní program nabídne utkání dvou nejhorších týmů Východní konference. Columbus, který na konci listopadu překvapivě jasně porazil Boston, se v posledním utkání proti Montrealu prosadil jen dvakrát, a proto padl 2:4. Naopak Ottawa po třech výhrách za sebou dvakrát v řadě nebodovala, když předminule podlehla 3:5 Islanders a posledně nestačila 0:5 na Floridu.

První sobotní utkání sice velkého favorita nemá, to druhé však ano. New Jersey totiž přivítá poslední San Jose. Ďáblové, kteří loni prošli mezi nejlepších osm celků NHL, sice neměli ideální vstup do sezony, poslední tři bitvy ale zvládli. Naposledy se radovali na ledě Philadelphie, kde sice ztratili slibné vedení 3:1, nicméně prodloužení rozsekl Luke Hughes.

Žraloky trápí velmi početná marodka, avšak oproti úplnému začátku sezony je na jejich hře vidět zlepšení. San Jose dokonce dvakrát za sebou doma vyhrálo, když přetlačilo Vancouver s Washingtonem, jenže v noci na pátek na ledě Bostonu nepřekvapilo a odvezlo si porážku v poměru 0:3.

