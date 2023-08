Potřeboval jsem si dobít baterky. Očekávání musíme naplnit, hlásí Hischier

Kapitán New Jersey Devils Nico Hischier má za sebou dlouhý rok. Jeho tým se dostal do play off teprve podruhé od roku 2017. Tedy od roku, kdy byl draftován z prvního místa. Poprvé od prohry ve finále v sezoně 2011/12 se Devils také dostali do druhého kola. Teď musí dokázat víc.

Po náročném programu v základní části, po kterém následovala nejen dvě kola play off, ale také reprezentace Švýcarska na mistrovství světa. Jinými slovy, léta už se Nico Hischier nemohl dočkat.

„Byl to určitě náročný a dlouhý rok,“ řekl Hischier pro klubový web. „V určitém okamžiku po mistrovství světa jsem byl docela rád, že jsem si mohl pořádně od hokeje odpočinout a dobít baterky. Byl to fyzicky i psychicky náročný rok, ale na druhou stranu ohromně zábavný.“

Nyní si čtyřiadvacetiletý hokejista užívá malou přestávku. „Pro mě je vždycky moc příjemné vrátit se domů do Švýcarska a vidět přátele a rodinu. Prostě dobít baterky,“ dodal Hischier.

Odpočatého kapitána budou Devils potřebovat, chtějí totiž dokázat ještě o něco víc. Základní část zakončili na druhém místě Metropolitní divize s bilancí 52-22-8, jen o skóre za Carolinou Hurricanes.

Generální manažer Tom Fitzgerald pokračoval v doplňování svého úspěšného mladého jádra, které zahrnuje Hischiera a další jedničku draftu Jacka Hughese. Přišli zkušení hráči jako Tyler Toffoli či Tomáš Nosek, kromě toho Fitzgerald podepsal dlouhodobé smlouvy s útočníky Jesperem Brattem a Timo Meierem.

„Vím, co má šéf v plánu. Věříme mu a tomu, co se snaží dělat. Přivádí hráče, kteří nám mohou pomoci,“ ví Hischier. „Je vidět, jak tým roste. Vedení opět odvedlo skvělou práci, když do našeho týmu přivedlo takové hráče. Myslím, že na papíře vypadáme opravdu dobře, ale tyhle předpoklady musíme potvrdit na ledě.“

Hischier si v minulé sezoně připsal v 81 zápasech 31 gólů a celkově 80 bodů, ve 12 zápasech play off přidal jeden gól a šest asistencí.

Rodák ze švýcarského Brigu uvedl, že poslední ročník sice dodává týmu sebevědomí, ale je také potřeba, aby v tomto tempu pokračoval a udělal další krok k tomu stát se oprávněným uchazečem o samotný pohár.

„Na minulé sezoně teď vůbec nezáleží,“ dodal Hischier. „Je to nová sezona. Očekávání budou vyšší. Ale to je to, co chceme. Týmy na nás budou připravenější. Bude to určitě výzva, ale výzva, kterou bereme s otevřenou náručí.“

Share on Google+