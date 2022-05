Potenciální jednička draftu promluvila: Zasloužím si to, rozdílovým hráčem můžu být už příští rok

Všechna pozornost je v aktuálním průběhu NHL upřená na závěr prvního kola play-off. Pomalu a jistě se ale také blíží červencový draft. Jak svou pozici vnímá předpokládaná jednička Shane Wright?

„Je to pro mě nesmírně důležité,“ nechal se slyšet mladý Kanaďan. „Myslím si, že na základě své minulosti a práce v posledních sezonách, mám právo být celková jednička letošního draftu. Zasloužím si to a pevně věřím, že jsem ze všech kluků v ročníku nejlepší.“

Během tohoto týdne už se také zveřejnily výsledky výběrové loterie. První volbu má Montreal, který je zároveň hostitelem celé události. Po 37 letech se stalo, že první volba byla udělena pořádajícímu městu.

„Bylo by dost speciální, kdybych byl volbou Canadiens,“ přemýšlel talentovaný útočník nad možným výsledkem loterie. „Být draftován do NHL, to je samozřejmě splněný sen. Bylo by skvělé hrát v neuvěřitelném městě s tak bohatou historií a fanouškovskou základnou,“ rozplýval se.

„Ať se stane cokoli, draftem se mi splní celoživotní sen.“

Osmnáctiletý útočník byl v poslední době srovnáván s Patricem Bergeronem. „Je pro mě čest, být přirovnáván právě k němu. Je to absolutní špička. Umí dávat góly a být velmi nebezpečný. Čeho si ale všímám nejvíc, je jeho defenzivní hra. Trenéři mu můžou důvěřovat ve všech situacích,“ ohodnotil jednoho ze svých vzorů.

Wright v juniorce nastoupil k 56 zápasům a připsal si 107 kanadských bodů. Zářil především v základní části, kde si také držel dlouhodobou úspěšnost vyhraných vhazování nad hranicí 50 %.

Mladý prospekt doufá, že po úzkých kluzištích Národní hokejové ligy bude létat už v příští sezoně. „Není pochyb o tom, že mě čeká ještě hodně dřiny, ale myslím, že budu připraven naskočit do prvního týmu,“ sebevědomě prohlásil.

„Na základě toho, jaký jsem typ hráče a jaké mám dovednosti, nepochybuji o tom, že bych se do hlavního mužstva nedostal. Můžu vkročit do NHL a klidně být rozdílovým hokejistou.“

„Nechci být jen někdo, kdo jezdí dokola a občas se nachomýtne u nějakého gólu. Chci se stát top hráčem ligy. Chci být mužem, který bude rozhodovat zápasy a věřím, že se mi to může povést už příští rok.“

Sebevědomí talentovanému forvardovi rozhodně nechybí. Zvládne se ale prosadit tak rychle, jak předpokládá?

