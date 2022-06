Potáhne Chytil Rangers i k druhému vítězství v sérii?

Blíží se další noc, a to znamená jen jediné. Dvě hodiny po půlnoci bude v Madison Square Garden vhozeno úvodní buly druhého zápasu série. Do utkání se bude lépe vstupovat domácím, kteří v minulém klání svého soupeře přehráli především ve druhé třetině i díky dvěma brankám Filipa Chytila.

V utkání číslo jedna se na gólovou radost nečekalo vůbec dlouho. Hned ve druhé minutě se z první střely zápasu po špatném vyhodnocení situace od Nikity Kučerova prosadil nejlepší střelec Jezdců Chris Kreider.

Přibližně za šest minut bylo ale srovnáno, když se nechytatelnou dělovkou příklepem blýskl hostující kapitán Steven Stamkos. Blesky měly v první periodě úvodního duelu série herně i střelecky navrch, avšak více než vyrovnávající branku z převahy hokejisté Tampy nevytěžili.

Ve druhé třetině padly hned čtyři branky, z nichž tři obstarali čeští hokejisté. Po brance Franka Vatrana vyrovnal bekhendovou dorážkou Ondřej Palát. Pro rodáka z Frýdku-Místku se jednalo o pátou branku v letošním play off. Poté potřetí v utkání poslal Jezdce do vedení Filip Chytil, jenž do konce prostřední části skóroval ještě jednou. Šlo o jeho šestou a sedmou trefu v letošní vyřazovací části, čímž se posunul na pozici třetího nejlepšího střelce svého týmu.

Hned v úvodu třetí periody akcie Blesků zadupal do země Artěmij Panarin, který přidal pátou branku svého celku. Po něm se prosadil ještě Mika Zibanejad, kterému se od závěru série s Pittsburghem pořádně daří. Švédský forvard se střelecky prosadil v sedmi z posledních deseti utkání.

Tampa měla před úvodním duelem této série dlouhou pauzu, která se na výsledku tohoto zápasu možná podepsala. Od druhého zápasu v Madison Square Garden lze čekat méně vstřelených branek a také koncentrovanější výkon Blesků. Andrej Vasilevskij neobdržel šest branek ani v průběhu celé série proti Panterům, a tak podobnou střeleckou potenci Jezdců nelze v následujícím zápase očekávat.

