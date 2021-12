Postupná cesta. Bishopův návrat započne na farmě

Velký trumf možná vytáhne Dallas v průběhu sezony. Plán návratu je totiž připraven pro dlouho absentujícího brankáře Bena Bishopa. Ten vynechal celou minulou sezonu. Do té letošní vstupoval s nadějí, že si konečně zase zachytá NHL. Je k tomu blízko, rozehrávat se však bude na farmě.

Když šel Bishop loni v říjnu na operaci s natrženým meniskem, asi nečekal, že se jeho rekonvalescence tak protáhne. Nicméně stalo se, a tak nyní míří do záložního týmu Dallasu, kde se bude připravovat na návrat do elitní soutěže.

„Když jsem na podzim jel na tréninkový kemp, chtěl jsem chytat, ale jednoduše jsem nebyl připravený,“ řekl v pondělí Bishop. „Když se na to zpětně dívám, fakt to byl nesmysl. Nejde jen o to koleno, ale taky o to, že jsem byl úplně bez předchozího tréninku.“

„Teď jsou moje brankářské schopnosti rozhodně lepší než tehdy,“ dodal ještě vyhlášený dlouhán. „Jsem připraven, už nastal ten čas.“

Pětatřicetiletý gólman si naposledy zachytal na konci srpna minulého roku, kdy byl ale v první třetině trenérem odvolán. Od té doby ani zápas.

Dallasu tak vzniká příjemný problém. Stars se teď vezou na vítězné vlně, přičemž na pozici v brankovišti si brousí zuby hned tři borci – Braden Holtby, Anton Chudobin a Jake Oettinger.

„Je to super zpráva,“ byl rád trenér Stars Rick Bowness. „Vzniká nám neobvyklá situace, jelikož máme na tréninku hned čtyři prvotřídní gólmany. Ale Ben je vůči těm, co chytají, velice ohleduplný a nechává je chytat tak, jak potřebují. Chová se jako ukázkový profesionál.“

Jaký je tedy nyní plán? Bishopa čekají tréninkové jednotky na farmářském týmu, do brány v ostrém zápase by se měl dostat v noci na pátek, kdy se Texasané střetnou se záložním týmem Chicaga. Pak se uvidí, co bude dál.

„Byl to dlouhý proces,“ ulevil si Bishop. „Život mi takhle rozdal karty, tak s nimi musím hrát. Všechen možný čas jsem využíval k tomu, abych byl připraven. Moc se těším, ale taky jsem trochu nervózní.“

Kromě Bishopova návratu samotného bude také zajímavé sledovat, jak si vedení Dallasu poradí s nově vzniklou situací. Kdo bude chytat? Zamíří Oettinger na farmu? A zbaví se Chudobina?

