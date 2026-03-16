Poslední zápas? Ovečkin poslal Tučňáky do šaten, Malkin prozradil, co bude dál

13. dubna 14:00David Zlomek
Hokejový svět v neděli večer v Capital One Areně zadržel dech při scéně, která měla být definitivní tečkou za jednou z největších rivalit v historii NHL. Washington Capitals porazili Pittsburgh 3:0 a po závěrečném hvizdu se celá sestava Penguins v čele se Sidneym Crosbym seřadila k tradičnímu podání rukou, aby vzdala hold možná naposledy hrající legendě.
Alex Ovečkin však udělal něco, co málokdo čekal, své soupeře rázným gestem odmítl a poslal je do kabin. „Prostě jsem se tak rozhodl, protože ještě sám nevím, co bude dál. Děkuji jim, že tam na mě čekali, ale s klukama si promluvím až v klidu v útrobách haly,“ vysvětlil po zápase ruský ostrostřelec, který se místo veřejných ovací rozhodl pro soukromou výměnu dresů a hokejek s Crosbym a Jevgenijem Malkinem v zákulisí.
Zatímco fanoušci ve Washingtonu celý zápas skandovali „Ještě jeden rok“, Ovečkinův nejbližší přítel a dlouholetý rival Malkin má o budoucnosti svého nejlepšího kamaráda jasno. Nevěří, že šlo o jejich poslední společné měření sil a opírá se o čerstvé dojmy ze společné večeře, kterou absolvovali jen pár desítek hodin před zápasem přímo u Ovečkina doma.
„Vůbec nevěřím tomu, že by to byl jeho poslední zápas. Příští rok se podle mě určitě vrátí, protože je pořád hladový. Letos dal přes třicet gólů a hokej pořád miluje. Pokud by to ale přece jen byl konec, musím říct, že jsem si užil každý moment proti němu. Je to nejlepší střelec všech dob a skvělý přítel,“ prohlásil Malkin.
Podobně mluví i trenér Capitals Spencer Carbery, který v Ovečkinově chování vidí jeho typickou náturu a odmítání sentimentu, dokud není věc definitivní. Podle něj se kapitán Washingtonu prostě nechce loučit se všemi hráči soupeře, když v hlavě ještě nemá stoprocentně jasno, zda pověsí brusle na hřebík.
„Je to klasický Ovi. Říká, že ještě neodešel do důchodu, tak ať ho všichni nechají na pokoji a nechtějí po něm nic velkého. Je sice vděčný za pozornost fanoušků i médií pro případ, že by to byl skutečně konec, ale vnitřně se rozhodne až v létě,“ popsal Carbery aktuální rozpoložení své hvězdy.