Poslední sbohem ikony. Quick zamával NHL, o Síni slávy nikdo nepochybuje

14. dubna 10:00David Zlomek
NHL v noci na úterý přišla o jednoho ze svých největších brankářských velikánů. Jonathan Quick v pondělí oficiálně oznámil, že jeho devatenáctiletá pouť hokejovými dějinami končí, a večer v Sunrise proti Floridě napsal svou definitivně poslední kapitolu.
Přestože Rangers do zápasu vletěli s obrovským odhodláním a během rozbruslení všichni oblékli jeho dres s číslem 32, hokejový osud jim vítěznou tečku nedopřál. Florida vyhrála 3:2, když necelé dvě minuty před koncem rozhodl Cole Reinhardt, ale výsledek byl tentokrát až na druhém místě. „Je to smutné, měli jsme šance, ale nedokázali jsme mu to vítězství zařídit. V kabině jsme byli obrovsky motivovaní, aby měl takový konec, jaký si zaslouží. Štve nás to,“ přiznal po zápase Mika Zibanejad.
Quick odchází jako nejúspěšnější americký brankář všech dob a muž, který má v kapse tři prsteny pro vítěze Stanley Cupu. V paměti fanoušků zůstane především jako neprostupná zeď Los Angeles Kings, které dotáhl k titulům v letech 2012 a 2014, přičemž jeho tehdejší akrobatický styl a neuvěřitelná flexibilita definovaly celou jednu brankářskou éru.
Třetí pohár přidal v roce 2023 s Vegas, aby se na závěr kariéry vrátil tam, kde to všechno začalo, a sice do organizace Rangers, které jako malý kluk v Connecticutu fandil. „Byla to čest odehrát svůj poslední zápas s touto partou kluků. Věděl jsem, co tento tým pro mě znamenal, když jsem vyrůstal. Mít na sobě tenhle dres pro mě a mou rodinu znamená strašně moc,“ prohlásil dojatý Quick, který se s NHL loučí na 12. místě historických tabulek v počtu výher.
V kabině Rangers zanechává čtyřicetiletý mazák prázdné místo, které se bude jen těžko zaplňovat. Poslední tři sezony sice kryl záda Igoru Šesťorkinovi, ale jeho role mentora a muže, který tmelí kabinu, byla pro Blueshirts neocenitelná.
Vincent Trocheck o něm po posledním hvizdu mluvil jen v superlativech: „Je to ten nejlepší spoluhráč, jakého můžete najít. Definice kluka, který drží partu pohromadě. Je to budoucí člen Síně slávy, vyhrál tři Stanley Cupy, léta byl jedničkou v LA, a když přišel sem jako dvojka, vůbec nic to na jeho přístupu nezměnilo. Pořád byl tím nejlepším chlapem v šatně.“
Quick přiznal, že o konci přemýšlel v průběhu celé sezóny a rozhodujícím faktorem byla touha být více nablízku svým dětem. Odchází na vrcholu, jako legenda, o jejímž vstupu do Síně slávy hned v prvním možném roce nikdo v hokejovém světě nepochybuje.