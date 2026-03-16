NHL.cz na Facebooku

NHL

Poslední sbohem ikony. Quick zamával NHL, o Síni slávy nikdo nepochybuje

14. dubna 10:00

David Zlomek

NHL v noci na úterý přišla o jednoho ze svých největších brankářských velikánů. Jonathan Quick v pondělí oficiálně oznámil, že jeho devatenáctiletá pouť hokejovými dějinami končí, a večer v Sunrise proti Floridě napsal svou definitivně poslední kapitolu.

Přestože Rangers do zápasu vletěli s obrovským odhodláním a během rozbruslení všichni oblékli jeho dres s číslem 32, hokejový osud jim vítěznou tečku nedopřál. Florida vyhrála 3:2, když necelé dvě minuty před koncem rozhodl Cole Reinhardt, ale výsledek byl tentokrát až na druhém místě. „Je to smutné, měli jsme šance, ale nedokázali jsme mu to vítězství zařídit. V kabině jsme byli obrovsky motivovaní, aby měl takový konec, jaký si zaslouží. Štve nás to,“ přiznal po zápase Mika Zibanejad.

Quick odchází jako nejúspěšnější americký brankář všech dob a muž, který má v kapse tři prsteny pro vítěze Stanley Cupu. V paměti fanoušků zůstane především jako neprostupná zeď Los Angeles Kings, které dotáhl k titulům v letech 2012 a 2014, přičemž jeho tehdejší akrobatický styl a neuvěřitelná flexibilita definovaly celou jednu brankářskou éru.

Třetí pohár přidal v roce 2023 s Vegas, aby se na závěr kariéry vrátil tam, kde to všechno začalo, a sice do organizace Rangers, které jako malý kluk v Connecticutu fandil. „Byla to čest odehrát svůj poslední zápas s touto partou kluků. Věděl jsem, co tento tým pro mě znamenal, když jsem vyrůstal. Mít na sobě tenhle dres pro mě a mou rodinu znamená strašně moc,“ prohlásil dojatý Quick, který se s NHL loučí na 12. místě historických tabulek v počtu výher.

V kabině Rangers zanechává čtyřicetiletý mazák prázdné místo, které se bude jen těžko zaplňovat. Poslední tři sezony sice kryl záda Igoru Šesťorkinovi, ale jeho role mentora a muže, který tmelí kabinu, byla pro Blueshirts neocenitelná.

Vincent Trocheck o něm po posledním hvizdu mluvil jen v superlativech: „Je to ten nejlepší spoluhráč, jakého můžete najít. Definice kluka, který drží partu pohromadě. Je to budoucí člen Síně slávy, vyhrál tři Stanley Cupy, léta byl jedničkou v LA, a když přišel sem jako dvojka, vůbec nic to na jeho přístupu nezměnilo. Pořád byl tím nejlepším chlapem v šatně.“

Quick přiznal, že o konci přemýšlel v průběhu celé sezóny a rozhodujícím faktorem byla touha být více nablízku svým dětem. Odchází na vrcholu, jako legenda, o jejímž vstupu do Síně slávy hned v prvním možném roce nikdo v hokejovém světě nepochybuje.

Share on Google+

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.