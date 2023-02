Posilování před play off? S rozumem, říká šéf Pens

Kolorit z posledních sezon se opakuje. Před sezonou pochyby o tom, jestli se Penguins dostanou do play off. V průběhu sezony nekonzistentní výsledky. Co bude dál, je ve hvězdách, nikdo by se však nedivil tomu, kdyby Pittsburgh opět prošel dál. Žádné zběsilé kroky ale nečekejte.

Boj o play off bude ve Východní konferenci velmi těžký. S Horvatem v čele budou chtít dál Islanders, poslední slovo neřekli ani Sabres s Panthers. A to nezmiňujeme stálice z Washingtonu a Pittsburghu.

Poslednímu jmenovanému celku to však před pauzou moc nešlo. Kritiku na sebe sice vzal trenér Sullivan, nicméně hráči na tom měli také velký podíl.

„V sezoně jsme velmi nekonzistentní,“ postěžoval si i generální manažer organizace Ron Hextall. „Měli jsme momenty, kdy jsme byli výborní, ale také byly momenty, ve kterých jsme byli strašní. Chtěli bychom být lepší. Na papíře se mi tým líbí, ale to, co se někdy děje na ledě, moc ne.“

Kromě nespokojenosti je z Hextallových slov také cítit, že do žádných velkých obchodních dostih se pouštět nechce. Je to vlastně tradice posledních let. Penguins se snaží doplňovat tým vhodně ke svým potřebám, ne proto, aby plnili titulky.

„Pokud bude možnost přivést někoho, kdo zapadne do týmu a bude se nám hodit, podíváme se na to. Ale nechci dělat výměnu jen proto, aby to vypadalo, že něco děláme,“ dodal.

Cenným zbožím bývá pro obchodní partnery výběr v prvním kole draftu. Pro Hextalla je ale zbavení se této volby poslední možností.

„Řekl bych, že to opravdu není na stole,“ potvrdil.

Pokud by však přišel větší sešup formy, který by šel ruku v ruce s formou konkurenčních týmů, nabízela by se možnost menšího výprodeje. Smlouvy končí například Jasonovi Zuckerovi, Brianu Dumoulinovi či Tristanu Jarrymu.

„Doufám, že se do takové situace nedostaneme,“ ulevil si. „Pokud budeme hrát to, na co máme, pak se dostaneme do play off. Se zraněními a naší (ne)formou je to nejisté, to chápu, ale spoléháme na naše nejlepší hráče.“

