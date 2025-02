Posilování před play off? Lightning touží po zkušenosti a síle v obraně

Tampa Bay Lightning se dlouho pohybuje na pomezí postupu do play off, kde by případně opět ráda udělala rozruch. Situace je ale napjatá, a tak na Floridě nechtějí ponechat nic náhodě.

Vzhledem k vyrovnané situaci ve Východní konferenci se dá očekávat boj až do posledních kol základní části. A právě proto generální manažer Julien BriseBois zatím veřejně zachovává klid, pokud jde o možné posily před uzávěrkou přestupů, která nastane 7. března.

Jenže jak upozornili Kate Petterson a David Pagnotta v pořadu The Latest, Lightning už teď aktivně sondovali trh a hledají posily do obrany i útoku.

„Myslím, že se zaměří na obě oblasti,“ uvedl Pagnotta. „Pokud se jim podaří přivést někoho do střední šestky, kdo by pomohl ofenzivě a zároveň prohloubil kádr, bylo by to ideální. Kromě toho chtějí přivést někoho do obrany. Mají nějaký prostor pod platovým stropem, i když ne velký, a pokusí se ho co nejlépe využít.“

Tampa Bay se vážně zajímala o Brandona Saada, který se stal volným hráčem po rozvázání smlouvy se St. Louis Blues. „Byli v podstatě na dosah dohody a dostali se do finálního výběru,“ řekl Pagnotta. Nakonec ale Saad zamířil do Vegas.

I přes tuto nezdolanou metu Lightning neustávají v hledání. Aktuálně disponují přibližně 2,81 milionu dolary pod platovým stropem a do uzávěrky přestupů si mohou vytvořit ještě větší prostor.

„BriseBois se rozhlíží,“ doplnil Pagnotta. „Nepotřebuje nutně udělat okamžitý tah, protože chce vidět, jak si tým povede dál. Ale pokud najde někoho do obrany a zároveň útočníka pro třetí lajnu, tak to bude v Tampě priorita.“

Vedení Lightning tak sleduje trh a čeká na správný okamžik. Přivedou zkušené posily, které je dovedou do play off?

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+