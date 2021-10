Posílení Devils? Chce to další krok dopředu, myslí si Eliáš

Už několikáté léto po sobě byli New Jersey Devils jedním z nejzajímavějších týmů. Trochu si navykli přivádět velká jména. Před dvěma lety P. K. Subban, teď další defenzivní superstar v podání Dougieho Hamiltona. Vytoužené výsledky se však nedostavují. To by se v příští sezoně už mělo změnit – alespoň to si myslí česká legenda Patrik Eliáš.

Zlaté časy organizace z Newarku z přelomu tisíciletí jsou pryč. Posledním závanem úspěšných dob bylo finále Stanley Cupu v roce 2012. Pak už kromě jednoho vypadnutí v prvním kole nic. Bída a šeď.

„Nechcete být součástí týmu, který je v průměru,” popisoval pro oficiální ligový web někdejší vynikající český útočník. „V posledních letech ani nebojovali o play off, to se musí změnit. Myslím, že si to řekli hned na začátku tréninkového kempu, a to dost jasně. Je čas udělat další krok.”

Postupnými kroky se Ďáblové dostali do pozice jednoho z nejatraktivnějších týmů, který je mixem mladých hvězdiček s ostřílenými borci. Neúspěchu už bylo dost, je čas se posunout dopředu.

„Přišel Dougie Hamilton, jeden z nej obránců ligy. Přišli ještě Graves se Siegenthalerem, to jsou velcí kluci. To bude velká změna, konečně obrana trochu zesílila,” popisoval Eliáš své dojmy. „Útok zůstal víceméně stejný. Přišel Tomáš Tatar, se kterým jsem mockrát mluvil. Ví, jak uspět. Doufám, že to na zbytek kluků přenese co nejrychleji.”

Když něco Eliáš řekne, v New Jersey poslouchají. Ještě aby ne, chtělo by se dodat. Pětačtyřicetiletý Čech je bez nadsázky opravdovou legendou organizace.

Jeho jméno najdeme na prvním místě v kategorii vstřelených branek, nahrávek, získaných bodů, gólů i bodů v přesilovce a vítězných branek. Úchvatná bilance. Koneckonců, jeho dres visí u stropu domovské arény Devils.

Za jeho možného nástupce se před několika lety považoval Pavel Zacha. Tomu se úplně nepovedlo se prosadit, nicméně v uplynulém ročníku si vylepšil osobní maxima ve gólech, asistencích i bodech. Zanechal velice dobrý dojem a v jedné fázi sezony byl dost možná nejlepším hráčem Ďáblů.

„Když jste vybrán tak vysoko jako on (6. celkově v roce 2015 – pozn. red.), tlak je přirozeně vyšší. I když o tom nemluvíte vy sami, jsou tu média i vedení týmu,” bránil Eliáš svého krajana. „Měl také tvrdou výchovu, velice striktní. Možná i proto mu trvalo nějakou dobu, než mu došlo, v čem je opravdu dobrý. Doufám, že naváže na minulou sezonu a že bude lídrem týmu. Ve všech aspektech hry se neustále zlepšuje.”

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+