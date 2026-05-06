NHL.cz na Facebooku

NHL

Posila, která donutí Ovečkina zůstat? Washington ulovil hvězdu St. Louis

24. června 10:30

David Zlomek

Vedení Washingtonu Capitals zkompletovali vytoužené posílení elitní šestky útoku. Ze St. Louis Blues přivádí křídelníka Jordana Kyroua, za kterého obětovali útočníka Connora McMichaela, švédského prospekta Miltona Gastrina a 16. volbu v letošním draftu. O Kyrouově odchodu z týmu Blues, který potřetí za poslední čtyři roky nepostoupil do play-off, se spekulovalo už delší dobu.

Ačkoliv Kyrou v uplynulé sezoně zaznamenal bodový propad ze 70 na 46 bodů (18+28) a zaostal za svými dřívějšími standardy, experti i analytické modely hovoří o jeho obrovském přínosu, při hře pět na pět byl jednoznačně nejlepším hráčem St. Louis.

„Jsme nadšeni, že můžeme Jordana přivítat. Je to výjimečně talentovaný a dynamický ofenzivní hráč, který bude mít na náš klub okamžitý dopad. Ve 28 letech vstupuje do nejlepších let své kariéry a věříme, že je pro náš tým ideální volbou pro současnost i budoucnost,“ je rád generální manažer Capitals Chris Patrick.

Zatímco Washington i po tomto trejdu disponuje pod platovým stropem luxusní částkou přes 23,2 milionu dolarů a nadále drží 18. volbu v letošním draftu, v St. Louis mohou slavit učebnicový „win-win“ obchod, kterým dokonale využili situace na trhu. Connor McMichael, jenž loni nasbíral na chlup stejných 46 bodů (14+32) jako Kyrou a 1. července se stane chráněným volným hráčem po vypršení dvouleté překlenovací smlouvy na 2,1 milionu dolarů, by měl okamžitě zapadnout do elitní šestky Blues. 

St. Louis navíc získalo nesmírně zajímavého mladíka Miltona Gastrina. Loňská volba z druhého kola strávila většinu sezony ve druhé švédské lize v dresu MoDo a na jaře už stihla debutovat v play-off AHL za Hershey Bears. Tou největší výhrou pro budoucnost Blues je ovšem zisk 16. volby. St. Louis tak bude v letošním nabitém prvním kole draftu vybírat neuvěřitelně hned čtyřikrát, což může celou organizaci zabezpečit na dlouhé roky dopředu.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Brady Tkachuk otevřeně o výměně: Je čas na novou kapitolu

24. června 17:30

Dáte si se mnou pivo? Sotva rozdýchal Bradyho výměnu, zamířil Big Walt do Síně slávy

24. června 16:00

Chytrý tah, nebo přepal? Chicago obětovalo dost za Byrama

24. června 12:45

Ottawa si po Tkachukovi spravila chuť! Přivádí hvězdičku ze San Jose

24. června 8:30

nhl.cz doporučuje

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.