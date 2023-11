Poradí si Detroit po dvou výhrách i s Minnesotou? Edmonton čeká duel s Anaheimem

Před námi po dvou dnech skromnější program, když se bude hrát v pěti arénách. Jakých se dočkáme výsledků?

Hned tři zápasy startují ještě před půlnocí našeho času. První buly padne v Little Caesars Aréně, kde se od 19:00 představí domácí Red Wings proti Wild. Detroit dokázal po návratu ze Švédska porazit New Jersey a Boston a rád by na tyto úspěšné duely navázal i dneska. Proti bude stát Minnesota, která naopak po návratu ze Stockholmu padla v minulém klání s Coloradem.

O hodinu později odstartuje zápas v Chicagu, kde se představí St. Louis. Mezi těmito týmy panuje rivalita a bude zajímavé sledovat, kdo bude tahat za delší konec provazu. Blackhawks naposledy zdolali po prodloužení Toronto, St. Louis schytalo debakl od Nashvillu.

Celý program se uzavře ve tři ráno. Edmonton se vrátil do Kanady z hlavního města USA s vítěznou náladou, kterou si parta kolem Connora McDavida bude chtít udržet. Sérii pěti proher v řadě bude chtít naopak ukončit Anaheim, na který padla po solidním vstupu do sezóny krize.

Share on Google+