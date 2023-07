Popsat se? Jsem chytrý, usmíval se Šalé. Vzpomínal na něj i Wright

Dvacátý hráč draftu, to zní pěkně. Před Eduardem Šalém ale zároveň stojí velké očekávání. Ještě se bude řešit, kde začne sezonu, ale ví se jedno. Má potenciál být rozdílovým hráčem v NHL. Ostatně, ví to i on sám.

Po zkušenostech z prvního rozvojového kempu s týmem Kraken na začátku měsíce má za sebou osmnáctiletý mladík první kroky v Seattlu. Další úkoly? Chce stavět na svém silném hokejovém cítění a ofenzivních schopnostech v takovém tempu, aby se v budoucnu dostal na soupisku NHL.

"Myslím, že jsem chytrý kluk na ledě i mimo něj," řekl o sobě Šalé během kempu. "Rád tvořím hru. Myslím, že mám dobrý hokejový cit a věci s tím spojené, díky čemuž bych jednou mohl hrát v NHL."

Šalé se připojil k talentované skupině mladých útočníků, kteří se chtějí prosadit v týmu Kraken, včetně Carsona Rehkopfa, Shanea Wrighta, Jaggera Firkuse a Rykera Evanse. O osudu všech se ještě bude rozhodovat, ale dle informací ze zámoří lze vyčíst, že Šalé by mohl v příští sezoně působit v Barrie v kanadské juniorce.

"Je to dobrý kluk, jeho dovednosti jsou velmi zřejmé," řekl trenér Kraken Dave Hakstol. "Co se dovedností a šikovnosti týče, je to výjimečný mladý hráč."

V minulé sezoně si Šalé připsal 14 bodů (7 gólů, 7 asistencí) ve 43 zápasech v dresu brněnské Komety. Více zaujal v národním týmu, kde šesti body v sedmi zápasech pomohl jako sedmnáctiletý na MS hráčů do 20 let k zisku stříbrné medaile.

"Byl to těžký rok, ale i díky němu vím, že můžu hrát mezi chlapy v profesionální lize," řekl. "Myslím, že jsem se v mnoha věcech zlepšil.“

Mimochodem, na světovém šampionátu se Šalé postavil proti zmiňovanému Wrightovi. A ten si ho velmi dobře vybavuje.

"Pamatuji si, že byl jedním z jejich nejlepších hráčů," řekl Wright. "Vzpomínám si, že jsem si ho všiml i díky mřížce na helmě. Byl hodně mladý, ale mezi dvacetiletými byl hodně vidět. To o něm leccos hovoří.“

