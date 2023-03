Poprvé v jiném dresu. Patrick Kane debutoval u Blueshirts

Kreider – Zibanejad – Tarasenko. Panarin – Trocheck – Kane. Lafreniére – Chytil – Kakko. Sestava New York Rangers je pořádně „vytuněná“. Nechybí silná střední generace, mladý útok plný talentu a nyní i velezkušenost trojnásobného vítěze. Boje o pohár budou na východě mimořádně atraktivní.

Popravdě, na úvod působení v New Yorku nečekal Patricka Kanea soupeř z nejpříjemnějších. Ottawa vyhrála tři zápasy v řadě, s Jezdci čtvrtý, a rozdala přitom soupeřům 22 branek! Zkušený nováček v kabině Jezdců by rozhodně bral lepší začátek než prohru 3:5.

I když se mezi střelce ani nahrávače nezapsal a přihlížel dvěma inkasovaným brankám, pochopitelně byl středem pozornosti. Zápasový sestřih NHL začíná pohledem na něj. Sedí v kabině a za zády mu visí slavný dres s číslem 88. Bude to nezvyk vídat jej jinak než v trikotu Blackhawks.

„Fanoušci, nástup na rozbruslení, představovačka, celý první zápas za Rangers, všechno to byla pěkně hustá zkušenost,“ řekl čtyřiatřicetiletý Američan, jenž strávil předešlých šestnáct sezón v Chicagu. „Samozřejmě bych radši hrál trochu lépe a odešel z utkání vítězně. Snad to přijde. Chvíli jsem nehrál, trochu jsem ztuhnul, ale cítím se v tomhle týmu dobře.“

Nadšení nových spoluhráčů z příchodu legendy už jsme zevrubně citovali včera. Kane je trojnásobným šampiónem. S 1225 body čtvrtým historicky nejproduktivnějším Američanem v NHL. Na stejném místě je mezi nahrávači (779), mezi americkými střelci je sedmý (446). Právě mu končí osmiletá smlouva na 84 miliónů dolarů. S celkovým příjmem 114 miliónů už je mimochodem devátým nejbohatším hokejistou všech dob.

Tohle všechno dělá z příchodu Kanea do New Yorku naprosto impozantní záležitost. Bavíme se o „Velkém jablku“, místě s obrovským trhem. Pokud Rangers v play off vydrží, mohou s touhle sestavou, aspoň dočasně, zastínit v Americe populárnější sporty. „Získat hráče, jako je Kane, se vám nepoštěstí každý den,“ ví generální manažer Chris Drury.

Nejvíc se na příchod starého kamaráda těšil Artěmij Panarin. Kane ho kdysi ochotně uváděl do kabiny Chicaga, pomáhal mu s adaptací na jiný životní styl, trpělivě kousal jeho mizernou angličtinu. „Snažil se mluvit anglicky celou cestu domů. Mluvil a mluvil celou dobu... Polovinu toho rozumíte, polovinu ne…“ citovali jsme pobaveného Američana před víc než sedmi lety.

Odehráli spolu dvě sezóny a pak se museli rozejít. Kanea to mrzelo. „Hokej vidíme úplně stejně. Cítíme se vedle sebe v pohodě. Doufám, že je to pořád v nás,“ řekl těsně před obnoveným spojením Panarin. V kontaktu prý byli už několik dnů. Od chvíle oznámení trejdu.

Může to být bomba, může to být propadák. To ukážou nadcházející týdny. Minimálně kasu ale newyorský pokladník naplní. Modro-bílo-červený dres s číslem 88 už je v očekávání a podle předpokladu marketérů půjde na dračku.

