Pondělní noc nabídne čtyři duely, přidají McDavid a Thompson další branky?

Noc z pondělí na úterý nebude už tradičně tak nabitá jako ta víkendová, ale i přesto bude o zábavu postaráno. Buffalo a Seattle jsou poměrně výraznými favority svých duelů, ale v Ottawě a Los Angeles to je jiná písnička. Zajímavé bude také sledovat duel střelců, do kterého teď hlasitě promlouvá David Pastrňák, který se sedmi góly během tří zápasů dostal na druhou pozici celé ligy. Jeho největšími soupeři jsou Connor McDavid a Tage Thompson, kteří budou moci dnes opět odskočit.

Hokejisté Sabres se v posledních týdnech rozjeli k velké krasojízdě, když sbírají body jako na běžícím páse. Svěřenci Dona Granata odjížděli z posledních devíti případů osmkrát z ledu jako vítězové, což je vyšvihlo až těsně pod čáru v boji o divokou kartu. Hlavním hnacím motorem týmu je první formace v čele s Tagem Thompsonem, který je momentálně přibližně v polovině sezóny třetím nejlepším střelcem celé soutěže, což by před ročníkem tipl jen málokdo. Za vypíchnutí stojí také Rasmus Dahlin, jenž je zatím třetím nejproduktivnějším bekem ligy.

Buffalo je favoritem v duelu s Letci, kteří v poslední době také zabrali. Po čtyřech výhrách však přišla v posledním duelu prohra s Torontem, a tak by svěřenci Johna Tortorelly jistě rádi započali novou vítěznou sérii, i když to bude velmi složité.

Montreal je celkem dle očekávání na chvostu Východní konference, za což může nevyzrálost týmu a také velká propustnost obrany. V polovině sezóny jim na play off chybí jedenáct bodů, což se bude v rozpoložení Canadiens jen těžko dohánět. Na jejich led přijedou Krakeni, kteří zatím do play off nakročeno mají. V Seattlu to poměrně slušně šlape jak směrem dopředu, tak i dozadu, z čehož pramení pátá pozice na západě.

Souboj Ottawy a Nashvillu je střet dvou týmů, které jistě čekaly lepší tabulkové postavení, než tomu tak je nyní. Oba celky jsou zatím pod hranicí postupu do play off, i když nic ještě není ztracení. Zápas většího favorita nemá, i když v lepším rozpoložení do něj půjdou Predátoři. Ti bodovali už pětkrát v řadě, a naopak Senátoři v posledním duelu schytali od Seattlu pořádný výprask.

Králové z Los Angeles potvrzují zlepšené výkony z loňské sezóny, když zatím v té současné okupují čtvrtou pozici Západní konference. Do Kalifornie přijedou Olejáři, které již tradičně táhne McDavid s Draisaitlem. Favorita duelu lze určit jen stěží.

