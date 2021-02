Pondělí nabídne další pikantní souboj mezi Capitals a Bruins. V akci celkem 10 týmů

Noc z pondělí na úterý nabídne celkem pět zápasů, mezi nimiž bude jedním z nejzajímavějších souboj Washingtonu s Bostonem. Zatím nejsou dostupné informace, zda se do branky opět dostane Vítek Vaněček, ovšem i tak bude na ledě pořádná přehlídka českých a slovenských hokejistů. Svou formu bude chtít na ledě Montrealu potvrdit Vancouver, který se pomalu, ale jistě posouvá tabulkou Severní divize ke špici.

01:00 Montreal Canadiens - Vancouver Canucks

Vancouver v posledních duelech chytl velmi dobrou formu a dokázal z toho vytěžit už čtyři výhry v řadě. Díky tomu zcela napravil nepříliš vydařený vstup do sezony a vyšvihl se na třetí místo Severní divize, těsně za jeho dnešního soupeře z Montrealu.

Ten naopak přišel o svou sérii tří výher v řadě v posledním klání proti Calgary, se kterým v noci na neděli prohrál 0:2. Výhodou však pro Canadiens může být, že proti Vancouveru v této sezoně odehráli už tři zápasy a dva z nich dokázali ovládnout poměrně vysokými výsledky 7:3 a 5:2.

Je otázkou, jestli se Montrealu vrátí na do sestavy Josh Anderson. Ten odstoupil ze zápasu proti Calgary kvůli nemoci, následně byl testován na covid a byl negativní. Jeho start je tak ve hvězdách.

01:00 New York Rangers - Pittsburgh Penguins

Rangers, kteří nadále budou hrát bez Filipa Chytila a Colina Blackwella, přivítají na svém ledě Pittsburgh. A pokusí se alespoň trochu napravit špatný vstup do sezony, v níž prozatím v osmi duelech uhráli jen 6 bodů a jsou na chvostu Východní divize.

V posledním vzájemném duelu, který se hrál v noci na neděli, dokázal Pittsburgh své soky přehrát až po prodloužení, ale klíčové pro Tučňáky bylo především to, že po dvou porážkách s Bostonem konečně zase vyhráli. A favority budou i tentokrát, jelikož Rangers porazili v tomto ročníku dokonce už třikrát!

01:00 Tampa Bay Lightning - Nashville Predators

Podruhé v sezoně se spolu střetnou Tampy Bay a Nashville. Domácí v noci na neděli zvítězili na svém ledě 4:3 a vypořádali se s absencemi Erika Černáka a Mitchella Stephense.

Nebyl to sice snadný zápas, ale Blesky potvrdily, že mají v tomto ročníku zatím slušnou formu a pozici obhájce Stanley Cupu hájí dobře. Z šesti odehraných zápasů totiž vydolovali už 9 bodů. Naopak Nashville zatím nepředvádí to, na co má, a v osmi duelech si připsal už čtyři porážky.

01:00 Washington Capitals - Boston Bruins

Davida Pastrňáka čeká druhý duel po návratu ze zranění a opět se utká s Washingtonem ve velmi pikantním duelu, v němž proti Medvědům nastoupí jejich bývalá letitá opora Zdeno Chára.

V prvním utkání, které se hrálo v noci na neděli, výborně zachytal Vítek Vaněček, který nakonec dopomohl Washingtonu vyhrát po prodloužení. Vyrovnal tím rekord Jima Careyho v počtu zápasů, ve kterých neprohrál v základní hrací době při svém vstupu do NHL. Vaněček má na kontě 5 výher a 2 porážky až po remíze v základní hrací době.

Capitals si díky tomu připsali třetí výhru v řadě a drží vedení ve Východní divizi. Naopak Boston prohrál první duel po čtyřech výhrách a jeho vzestup tabulkou divize se zastavil na třetí příčce.

02:00 Winnipeg Jets - Calgary Flames

Posledním duelem pondělního programu bude střetnutí mezi Winnipegem a Calgary. Jets, kteří budou muset ještě týden čekat na start své nové posily Pierra-Luca Duboise, nedokázali ve svém posledním utkání zastavit rozjetý Vancouver a prohráli 1:4.

Flames naopak ukončili sérii tří porážek v řadě, když se jim povedlo vyhrát 2:0 v Montrealu, přičemž se velmi často dostávali pod tlak a i přes výhru to nebyl od Calgary úplně ideální výkon. Obrovskou porci zásluhy na jejich výhře měl brankář Jacob Markström.

V prvním vzájemném klání v této sezoně, které se odehrálo v polovině ledna, Winnipeg na svém ledě vyhrál 4:3 po prodloužení.

