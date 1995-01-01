Poloviční Carlsson? Flyers podepsali Zegrase, na čtyři roky a bez arbitráže

16. července 20:00Tomáš Zatloukal
Philadelphia se dohodla na nové, lukrativní smlouvě s borcem, který se poněkud vymyká představě o velkých, zlých rabiátech ze Široké ulice (Broad Street Bullies). O hráčích, co jsou pro město bratrské lásky typičtí. Trevor Zegras si získal fanoušky Letců jinak, platí za jednoho z jejich miláčků díky ofenzivním kejklům. Chytrým asistencím, pohotovým ranám zápěstím a také proměněným nájezdům. Nicméně fakt, že z oné typické DNA v něm nenajdete ani ždibec, stojí Zegrase osmicifernou gáži.
Nejde (jen) o vkus.
Či ryzí lokální specifika.
Zegras jednoduše zůstává, i přes drobné posuny, v pětadvaceti stále mimořádným kouzelníkem s pukem, kterému ovšem hra bez kotouče nechutná. Jeho hokej se snadno dá smrsknout na jedno slovo - produktivita.
Kvůli ní ho chcete. A také kvůli vytříbené disciplíně, při níž lze ukrást body, které si kolikrát herním projevem úplně nezasloužíte.
Jenže krom toho Zegras mnoho nenabízí a to je také důvod, proč si vydělá v nadcházejících čtyřech letech zhruba polovinu toho, co měl slíbeno Leo Carlsson. O čtyři roky mladší Švéd, z něhož roste komplexní superstar.
Jistě, ona nabídková listina, kterou nachystal philadelphský GM Daniel Briere měla přece jen jinou logiku než pakt, na kterém se dohodl se Zegrasovým táborem.
Briere ji potřeboval vyšponovat, udělat z ní skutečný kalich hořkosti, co musel generální manažer anaheimských Ducks vypít, pokud si chtěl Carlssona udržet.
Musela být dostatečně atraktivní, aby Carlssona přesvědčila, a také riskantní, aby se nedala vyrovnat zrovna s klidným srdcem. Šlo o to mít naději, že to vyjde, a tak se na peníze (příliš) nehledělo.
A samotná struktura offer sheetu? Takovou by hráči, kterého už má ve své organizaci, Briere nikdy nepostavil. Tolik bonusů? Tak vysokých? Zapomeňte...
V případě Zegrase se naopak Briere snažil být tvrdý vyjednavač, co udrží ofenzivního tahouna za co nejpřijatelnějších podmínek. Pomohl mu k tomu i fakt, že nemohl přijít offer sheet.
U arbitráže by navíc nemohl dostat Zegras delší než dvouleté smírné řešení.
Výsledek?
Briere odměnil Zegrase za produktivitu, nabídl mu určitou stabilitu a výhled do budoucna, ale rozhodně nechtěl bezhlavě přeplácet. Jinými slovy - čtyřletá smlouva se stropovou zátěží 9,125 milionu dolarů.
Zegras si ve své premiérové sezoně u Flyers stanovil osobák v počtu gólů, skóroval 26krát. A to se nepočítají všechny ty proměněné, rozhodující nájezdy.
K tomu přidal 41 asistencí.
"Jsme nadšení, že jsme se s Trevorem dohodli na další čtyři roky. Od chvíle, co je u nás, tak herně hodně vyrostl, ukázal nám svůj talent a to, jak může být pro Philly přínosný," pochvaluje si Briere. S tím, že americký kejklíř je typ hráče, který může pomoci posunout Flyers na další úroveň.
Protože elitní kumšt se nahrazuje těžko.