Pokuta za seknutí do hlavy? To měla být stopka na 25 zápasů! Campbell tepe NHL

Když Ken Campbell viděl, jak Jacob Trouba trefil hokejkou, kterou držel oběma rukama, do hlavy Trenta Frederica, a následný peněžitý postih pro rtuťovitého kapitána newyorských Rangers, neváhal. Naťukal na sociální síť X, kde má obří vliv (sleduje ho přes 30 tisíc lidí), jasný vzkaz. "George Parros je nekompetentní. A jeho nohsledi také," pustil se legendární novinář do šéfa disciplinární komise (oficiálně Oddělení pro bezpečnost hráčů), mimochodem někdejšího vyhlášeného bitkaře.

Trouba?

Ano, lze za mnohé obdivovat. Za obětavost, poctivou práci v defenzívě, vůdčí kvality. Ale způsob, jakým se čas od času vrhne proti soupeřům, je zcela za hranou.Jeho vnímání tvrdosti a toho, co si může dovolit, je pokřivené.

NHL mu však opakovaně prohřešky toleruje, či mu za ně dává jen pokuty.

Pamatujete si, jak loktem zaútočil na Ondřeje Paláta? Právě takové manévry jsou jeho "specialitou."

Teď do svého repertoáru přidal další kousek, při kterém hokejoví fanoušci lapají pod dechu. Vždyť seknutí soupeře hokejkou do hlavy může skončit tragicky. A co na tom, že slavná sekera Martyho McSorleyho byla přece jen jiný kalibr.

Takové zákroky do hokeje nepatří. Nikdy.

Tomu odpovídá i Campbellova reakce "Trouba měl být suspendován na 25 zápasů, případně ještě na víc. Místo toho dostal pokutu, v maximální možné výši povolené kolektivní smlouvou, tedy 5 000 dolarů."

Campbell dává do kontrastu vysoký trest s částkou, která je pro hokejové profíky, co berou miliony dolarů (Trouba si v této sezoně přijde na osm "mega"), zcela směšným trestem. To akcentují i další novináři.

Právem, vždyť (nejen) na Troubově případě se ukazuje, že mají nulový výchovný účinek.

V Troubovi se naopak opakováným přecházením jeho faulů bez adekvátního potrestání nepochybně posiluje přesvědčení, že má své hranice na ledové ploše nastavené správně. Na samé mezi únosnosti, ale ne tak daleko, aby svými absencemi oslaboval tým.

To v něm živí NHL. Jenže jde o zcela pomýlenou představu. Vždyť jen šťastnou shodou okolností vyvázlo vícero obětí Troubových násilností bez zranění či jen se šrámy. Jde jen o náhodu. Příště to může dopadnout tuze ošklivě.

A zámořská liga Parrosovými ústy ukázala, že je jí ochrana hráčů zcela lhostejná. Jako by snad Parros pozapomněl, jakémuže oddělení to velí. Co vy? Suspendovali byste Troubu?

