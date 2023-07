Pokračujeme! Coyotes počítají s trenérem Tourigny i nadále

Další fáze přestavby, ale stejný trenér. Arizona Coyotes má zájem podepsat novou smlouvu s Andre Tourignym. Devětačtyřicetiletý kouč má před sebou poslední sezonu tříleté smlouvy. Na výsledky se v Arizoně zatím nejede, a tak vedení nijak nevadí ani špatná výsledková bilance.

"První fázi přestavby zvládl velmi dobře," řekl pro nhl.com generální manažer Coyotes Bill Armstrong. "Přiměl hráče, aby uvěřili tomu, co dělá. Nyní vstupujeme do druhé fáze, kdy do týmu přibude několik dobrých hráčů a budeme se snažit hrát smysluplné zápasy. Myslím, že odvedl skvělou práci. Doufám, že s ním budeme schopni prodloužit smlouvu. Určitě je to někdo, kdo vnesl do této organizace svou kulturu a víru."

Bez ohledu na stav smlouvy samotný Tourigny uvedl, že se v příští sezoně bude starat jen o hokej.

"Na tom se nic nemění," řekl Tourigny. "Jediný způsob, jak mohu zlepšit svou situaci, je dělat to, co umím nejlíp. Pokud se soustředíte na smlouvu, rozptýlí vás to. Výkony rázem nejsou takové. U mě to nehrozí.“

"Chceme hrát smysluplné zápasy," dodal Tourigny. "Chceme zlepšit naše výkony z minulého roku. Jediný způsob, jak toho dosáhneme, je soustředit se na naše každodenní výkony a nedívat se moc dopředu. Když zvednete oči příliš vysoko, zakopnete o další překážku.“

Arizona v létě pokračovala v přestavbě a doplnila rozrůstající se jádro týmu o zkušenější hráče. Například o čtyřiadvacetiletého obránce Seana Durziho. Útočníci Jason Zucker (jeden rok), Nick Bjugstad (dva roky) a Alexander Kerfoot (dva roky) a obránce Troy Stecher (jeden rok) jsou také cennými úlovky.

Zucker pro při podpisu uvedl, že doufá v dlouhodobé setrvání v Arizoně. Bjugstad a Stecher se rozhodli pro návrat poté, co byli před uzávěrkou přestupů posláni jinam. Společným jmenovatelem je Tourigny.

"Skvěle se s ním mluvilo. Mluvil jsem s ním několikrát. Vypadá jako skvělý trenér. Všichni, se kterými jsem mluvil, ho naprosto milují," pochvaluje si Zucker.

