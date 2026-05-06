Pokračování rodinného snu? Marcus Foligno touží po návratu bráchy

23. května 12:00David Zlomek
Když Minnesota Wild letos v březnu během uzávěrky přestupů přivedla z Chicaga Blackhawks zkušeného veterána Nicka Foligna, splnil se tím jeden z největších hokejových snů celé rodiny. Marcus a Nick Folignovi si totiž poprvé ve své profesionální kariéře zahráli v jednom týmu.
Jejich společná jízda sice skončila bolestivým vyřazením ve druhém kole play-off s Coloradem, ale Marcus už nyní spřádá plány, jak svého o čtyři roky staršího bratra udržet v dresu Wild i pro nadcházející sezonu. Oba sourozenci se nyní vrácejí na léto domů, kde je čekají dlouhé debaty o Nickově hokejové budoucnosti. Útočník, který na konci října oslaví už 39. narozeniny, má totiž za sebou 19 let v NHL a poprvé reálně zvažuje konec kariéry.
Marcus Foligno v rozhovoru pro The Athletic deklaroval, jak moc o bratrův návrat stojí. „Záleží to čistě na Nickovi, na jeho energii a na tom, kolik mu toho ještě zbylo v nádrži. Ale mluvili jsme o tom, pokud bude šance vrátit se na ještě jeden rok, z pohledu Minnesoty je to naprostá samozřejmost. Chceme se o ten Stanley Cup pokusit znovu. Užili jsme si spolu strašně moc zábavy,“ svěřil se Marcus.
Nick se po svém příchodu okamžitě zařadil mezi oblíbené postavy kabiny a v 11 zápasech play-off přispěl dvěma góly a jednou asistencí. „Zamiloval si kluky v šatně. Ukázal, že je pro tenhle tým skvělým dílkem do skládačky a dokáže pomoct v momentech, kdy na tom záleží nejvíc. Líbí se mu, jak je tým poskládaný. Ale nakonec to stejně celé bude o tom, až v létě přijde na první trénink v posilovně a řekne si, jak se vlastně cítí,“ popsal Marcus rozhodování.
Pokud se Nick rozhodne pro svou jubilejní 20. sezonu v lize, v podstatě nepřichází v úvahu, že by hrál někde jinde než ve státě Minnesota, přestože se 1. července stane jedním z osmi nechráněných volných hráčů (UFA) na soupisce Wild.
„Prožil jsem si sen s Marcusem. A nejen s ním, ale s celou touhle partou. Tenhle tým jsem si hrozně užil. Když pominu fakt, že jsem si konečně zahrál s bráchou, což byl pro naši rodinu zážitek na celý život, i tak tam byly momenty, kdy jsme si i po měsících říkali: ‚Tohle je fakt hustý, my to vážně dokázali.‘ A pak hrát v play-off, v těch nejvypjatějších chvílích, vidět ho tam na ledě, jak válí, a dělat to všechno spolu... to bylo výjimečné. Takže jo, hrozně rád bych v tom pokračoval,“ uzavřel s úsměvem Nick Foligno.