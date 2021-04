Pojistí si Predátoři čtvrtou příčku? K vidění bude opět také newyorské derby

Nedělní program kanadsko-americké NHL začne v přívětivý čas pro evropské fanoušky. Úvodní buly večera bude ve 20:00 vhozeno v Pensylvánii, kde se Letci pokusí proti Šavlím přiblížit ke čtvrté pozici Východní divize. O dvě hodiny později bude mít Arizona možnost si vzít zpět ztracenou čtvrtou příčku. Velmi důležitým soubojem bude také zápas mezi Nashvillem a Dallasem, což jsou dva celky, které nejspíš budou až do konce základní části usilovat o poslední místenku do play off.

20:00 Philadelphia Flyers – Buffalo Sabres

V souboji Letců z Philadelphie a Šavlí z Buffala by měli být poměrně jasnými favority domácí hokejisté, kteří bojují o čtvrtou pozici Východní divize, na kterou momentálně ztrácí čtyři body. Hosté jsou beznadějně na poslední pozici, mají mnoho zraněných hráčů a včera přišli o obránce Brandona Montoura, kterého získala Florida výměnou za třetí kolo letošního draftu. Oba celky se v sezóně střetli už sedmkrát, a tak se bude jednat o poslední vzájemný zápas těchto týmů v letošní sezóně. Lepší bilanci mají Letci, kteří z předchozích sedmi zápasů vyhráli hned v pěti z nich.

22:00 Vegas Golden Knights – Arizona Coyotes

Souboj mezi Vegas a Arizonou bude pro oba celky poměrně důležitý, i když pro hosty přece jen o něco důležitější. Domácí jsou v poslední době v mírném útlumu, když vyhráli z poslední pěti utkání pouze dvě, a tak by jistě rádi navázali na výhru v poměru 7:4 z posledního utkání právě proti Kojotům. Arizona by výhru rovněž potřebovala, jelikož Bluesmani si během poslední noci vzali zpět ztracenou čtvrtou pozici, ale Kojoti se po tomto utkání mohou do pozice, která zaručuje postup do play off, vrátit. Oba týmy se v letošním roce potkali pětkrát, když díky čtyřem výhrám mají lepší bilanci hokejisté Golden Knights.

00:00 Anaheim Ducks – Colorado Avalanche

Zápas mezi Kačery a Lavinami přinese střet dvou týmů, které se nachází na opačných koncích tabulky Západní divize. Colorado se s osmapadesáti body vyhřívá na první pozici a už nyní je v podstatě jisté, že do play off se tento celek bez potíží dostane. Anaheim je na poslední pozici a na čtvrtou pozici už ztrácí propastných třináct bodů. Domácí celek navíc trápí velká marodka (Getzlaf, Lindholm, Milano, Steel, Rowney, Lundeström), a tak by Laviny v tomto utkání neměly mít podle papírových předpokladů problém zvítězit. V případě výhry Colorada by se jednalo o jejich sedmou výhru z posledních osmi zápasů.

01:00 Boston Bruins – Washington Capitals

Pošesté v sezóně bude k vidění souboj Bostonu s Washingtonem, když lepší vzájemnou bilanci mají zatím Medvědi, kteří svého soupeře třikrát porazili po šedesáti minutách a dvakrát mu podlehli po prodloužení nebo nájezdech. Capitals jsou nyní v čele Východní divize s šestapadesáti body, bostonští Medvědi mají o osm bodů méně a nachází se na poslední postupové pozici do play off. Výbornou fazónu měl v posledních třech zápasech Brad Marchand, ve kterých si kanadský útočník připsal dva góly a pět asistencí. Domácí mají však velké problémy s marodkou. Do dnešního zápasu nejspíše nezasáhnou Tukka Rask, Jaroslav Halák, Charlie McAvoy, Matt Grzelcyk, Kevan Miller, Brandon Carlo, John Moore a Ondřej Kaše.

01:00 New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins

Páté vzájemné utkání v ročníku spolu sehrají hokejisté New Jersey a Pittsburghu. Oba celky si proti sobě zatím připsaly dvě výhry, takže mají velmi podobnou bilanci, i když jedna výhra Ďáblů byla až po prodloužení. Dnešní zápas bude určitě důležitější pro Tučňáky, kteří se snaží vybudovat náskok na pátou Philadelphii a šestý New York Rangers. V tuto chvíli mají Pens na čtvrtou pozici náskok deseti bodů, který by měl být pro zbývající část základní části dostačující, samozřejmě pokud nedojde k nějakému většímu kolapsu svěřenců Mika Sullivana. New Jersey ztrácí na play off už v podstatě beznadějných čtrnáct bodů a do karet jim také nehraje ztráta Kyla Palmieriho a Travise Zajaca, kteří byli v předchozích dnech vyměněni do Islanders.

01:00 New York Islanders – New York Rangers

Newyorské derby bude k vidění popáté v právě probíhající sezóně. Oba celky mají na svém kontě zatím dvě celkem jednoznačné výhry. Ostrované porazili Jezdce poměry 4:0 a 2:0 a naopak podlehli městskému rivalovi poměry 5:0 a 4:1. Zápas je velmi důležitý především pro Jezdce, kteří ještě živí naději na postup do play off, od kterého je momentálně dělí dvě příčky a pět bodů. Ostrované jsou s šestapadesáti body na druhé pozici a postup do play off si už nejspíše pohlídají. Domácím sice nehraje do karet zranění Anderse Leeho, který už do této sezóny zřejmě nezasáhne, ale jako náhradu v nedávné době získali Kyla Palmieriho a Travise Zajaca z New Jersey, což by týmu pod taktovkou Barryho Trotze mohlo směrem do play off pomoci.

02:00 Nashville Predators – Dallas Stars

Program noci uzavře souboj dvou celků, které provází v podstatě celou sezónu velké marodky. Týmy se utkají už posedmé, když lepší bilanci má Dallas, který ve všech šesti předchozích vzájemných zápasech dokázal získat minimálně bod. Jak pro Predátory, tak také pro hokejisty Dallasu se bude jednat o velice důležitý zápas, který může jeden z celků mírně přiblížit kýženému play off. Nashville je momentálně a pětačtyřiceti body na čtvrté pozici Centrální divize, Dallas má o pět bodů méně, ale také tři zápasy k dobru, a tak jsou na tom oba celky velmi podobně. Oběma týmům budou v zápase chybět stěžejní hráči. Za domácí nenastoupí například Filip Forsberg, Matt Duchene, Dante Fabbro, Mathieu Oliver a neměl by nastoupit také Eeli Tovanen. Hostům by měli chybět Alexandr Radulov, Tyler Seguin, Joel Kiviranta, Stephen Johns a stále také Ben Bishop.

