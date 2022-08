POHLED: Zisk a podpis Huberdeaua? Jackpot pro Calgary, byť s jistými rozpaky

Měl svérázného hráče, co nestál o setrvání v Calgary a odmítl podepsat další smlouvu. A má za něj nadšeného, silně motivovaného hokejistu, který letos nastřádal ještě víc bodů, k tomu podepsaného na devět let (stávající + nový kontrakt). A navrch kvalitního zadáka, volbu v prvním kole draftu a mladého forvarda, z něhož třeba časem vyroste plejer pro NHL. Z tohoto úhlu pohledu Brad Treliving, generální manažer Flames, jednoduše vyhrál jackpot!

Když vám dají vale dvě ligové superhvězdy, tak rozhodně nadšením nebouchnete láhev šampaňského.

Naopak, taková situace je tíživá, nevysílá dobrý signál a může být pro klub naprostou katastrofou. Obzvlášť když roky budujete kádr s vizí, že právě teď přišel čas útočit na Stanley Cup.

Treliving z ní přesto vyšel jako vítěz. Mistrně minimalizoval škody. Uchoval šance Flames hrát nahoře, o čelo Pacifické divize. Otevřel si vícero možností jak postupovat jak v průběhu sezony 2022/2023, tak po ní. V ruce, v níž držel Černého Petra, teď má slušně nabito.

Ne, nikdo netvrdí, že díky Huberdeauovi bude calgarský útok lepší, než byl. Vždyť frankofonní Kanaďan možná zastane práci Johnnyho Gaudreaua, "jednorožec" Tkachuk, podle analytiků jeden z nejpřínosnějších borců v NHL, ovšem bude chybět.

Na druhou stranu defenzíva se zkvalitnila, ta nerovnice je jednoduchá: Weegar > Gudbranson.

Calgary se nepřiblížilo stříbrnému poháru, ale s vědomím toho, že mohlo být po odchodech Tkachuka s Gaudreauem od Stanley Cupu na míle daleko, je realita, tedy nevelký ústup z vydobytých pozic, úspěchem.

Jen ta cena, na kterou Trelivinga vyšel, budí určité rozpaky. Huberdeaua rozmazlil megalomanskou smlouvu.

Ne že by chtěl, nejspíš z prostého důvodu, musel. U Plamenů chce kvůli klimatu i vysokým daním hrát málokdo, napříč NHL jsou přívětivější a vyhledávanější adresy. Huberdeau měl dokonce považovat až k 12 milionům dolarů za sezonu.

10,5 milionu je oproti tomu pro Calgary příznivější stropová zátěž, jenže je vykoupena délkou kontraktu. Na osm let se chlapi, kterým táhne na třicet, zkrátka zpravidla nepodepisují. Rozhodně ne za takové peníze. Treliving se ale riskantního kroku nebál. Vyhodnotil si, že se mu vyplatí.

Proč? Zaprvé na dlouhé roky získal ligovou superstar. Zadruhé pomocí Huberdeaua ukázal, že i top hráči jsou ochotní u Flames podepsat. A že Calgary nerezignuje navzdory rozhodnutím svých největších opor na boj o nejvyšší mety.

Ambice zůstaly, Treliving navíc má ještě necelé tři miliony dolarů pod platovým stropem. S tím se dá ještě kouzlit.

A i kdyby přišla hořká sezona plná porážek, zkušený funkcionář má silné karty, s nimiž může hrát. A jen tak mimochodem, onen pakt pro Huberdeaua možná není z dílny Stevea Yzermana a podobných mistrů, ale obsahuje aspoň jedna zadní vrátka.

V posledních dvou letech se "Hubyho" klauzule o nevyměnitelnosti upraví na seznam tuctu destinací, kam bude frankofonní Kanaďan ochotný přestoupit. A s tím už nechá něco podniknout, obzvlášť když obchodnímu partnerovi přislíbíte, že pojmete část stropové zátěže.

Ano, můžete klidně napsat, že Flames v příštím ročníku nic moc neuhrají a že jsou od hokejového grálu bez Tkachuka o kus dál. Bude to fér. Ale ruku na srdce, není na tom Calgary o parník líp, než jste bezprostředně po odchodu amerického tandemu čekali?

Říct mi v tu chvíli někdo, že bude Treliving za pár týdnů mít na soupisce jiného stobodového hráče, navrch podepsaného až do roku 2031, a výrazný upgrade oproti Gudbransonovi, plus v rukávu 1. kolo v draftu, považoval bych to za smělou, ba bláhovou představu.

Ihned po Gaudreauově podpisu s Modrokabátníky z Columbusu a hrozícím přestupu Tkachuka jsem se pokoušel dodat fanouškům Flames víru, že to nutně neznamená pád na dno a okamžitou přestavbu od základů. Treliving ale předčil veškerá má očekávání.

Smekám, byť respektuji veškeré výhrady, které můžete vznést. Za mě je každopádně zvolená cesta, kdy Calgary nerezignovalo na své cíle, obdivuhodná.

Tomáš Zatloukal



autor je dlouholetým sportovním novinářem a publicistou, se zkušenostmi z MF DNES, Lidových novin či Hattricku, pracovně navštívil zápasy NHL, Euro Hockey Tour i světový šampionát do 18 let

