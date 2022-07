POHLED: Z Plamenů zbyly jen jiskry. V Calgary ale mají jak výheň rozdmýchat

Když Jacob Markström před dvěma lety přicházel za velké peníze do Calgary, těšil se na hvězdné spoluhráče v čelem s Johnnym Gaudreauem. "Tenhle tým může dokázat něco velkého," říkal s úsměvem od ucha k uchu. Zatím se to nepovedlo a bez Gaudreaua a velmi pravděpodobně také bez Matthewa Tkachuka to bude o poznání složitější. Vše, co generální manažer Brad Treliving dlouhé roky budoval, se ocitlo v troskách. Z mocných, šlehajících Flames jsou už jen jiskry.

Treliving nemá čas si lízat rány.

"Johnny Hockey" je pryč a basta. Odešel z rodinných důvodů, chtěl být blíže svým blízkým. V otevřeném dopisu na The Players' Tribune přiznal, že jej o budoucnosti donutil intenzivně přemýšlet otcův infarkt z roku 2018.

Fuč může za chvíli být i Tkachuk, který měl Trelivingovi oznámit, že nepodepíše dlouholetou smlouvu, a předložit seznam klubů, kam by rád přestoupil.

Zkušený funkcionář ví, že obojí je třeba přijmout jako fakt a že musí jednat. Priorita je jasná. Vytěžit z Tkachukova nevyhnutelného přestupu co nejvíc, poslat rtuťovitého Kanaďana o dům dál ve chvíli, kdy má nejvyšší možnou hodnotu.

Čekat na výměnu až do příští sezony a její přestupové uzávěrky? S rizikem ztráty dalšího esa bez náhrady? Pošetilé.

Výměnou syna legendárního "Big Walta" je potřeba odstartovat rekonstrukci pobořeného kádru. Kádru bez dvou superhvězd, které v posledních sezonách bavily fantastickými kousky publikum ve Scotiabank Saddledome.

Dobrou zprávou je, že zatím neprosákly zvěsti o tom, že by (na rozdíl od svého bratrance Calleho Jarnkröka) měl zaječí úmysly i Elias Lindholm. Jeden z nejlepších centrů v NHL, na kterém může dál stát elitní formace. Kontrakt má až do roku 2024.

Důležité bude pojistit si dva hráče se statusem RFA: Olivera Kylingtona s Andrewem Mangiapanem. Oba se přihlásili k arbitráži.

Z hráčského trhu zatím přivedl Treliving jen farmáře Bena Jonese, Clarka Bishopa a Nicolase Meloche. Nežene se do rozhazování. Ví, že pro něj je nejzásadnějším tahem Tkachukův transfer.

Ten mu může přihrát náhradu do defenzívy za Erika Gudbransona, případně slibné dravce do útoku a nějaké ty draftové výběry. Ač teď Plameny, co uměly zatopit všem soupeřům v NHL, jen doutnají a připomínají už jen jiskry, nemusí následovat pád na dno.

Právě ten po odchodu Gaadreaua (a téměř jistém Tkachuka) mnozí očekávají. Treliving ale má karty, se kterými se dá hrát. Povedený trejd může pohasínající Flames opět rozdmýchat.

Pro Calgary by byla věčná škoda jít cestou nějaké rezignace a přestavby od základů. Stále mají v kabině plno talentu (Lindholm, Mangiapane, Tyler Toffoli, Rasmus Andersson, Noah Hanifin a další) a výtečnou gólmanskou jedničku.

Mančaft má vtisknutý herní systém, s nímž dovede vymazat i ty největší machry v NHL.

Na příležitost číhají Plameny draftovaní borci v čele s drobným, leč tuze šikovným Jakobem Pelletierem.

K tomu si připočtěte fůru místa pod platovým stropem (18,5 milionu dolarů) na přilákání volných hráčů. A že je z čeho vybírat! Byť třeba Nazem Kadri kdysi odmítl trejd do Calgary a nejspíš to s jeho eventuálním příchodem nebude tak horké.

I tak to pro Trelivinga je solidní paleta k přemalování nyní chmurného obrazu narůžovo.

Share on Google+