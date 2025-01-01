POHLED: Suter, Parise, Kaprizov. Na minnesotskou zeď nářků míří další jméno

1. října 17:00Tomáš Zatloukal
Wild umí šokovat hokejový svět bezbřehým rozhazováním peněz. Ukázali to v roce 2012, když nalákali na shodné megalomanské kontrakty vedle Zaca Pariseho, kterého to stejně jednoduše táhlo domů, do města, kde kdysi válel jeho táta Jean Paul, i kámoše a krajana Ryana Suttera. Teď čeří vodu opět, rekordní smlouvou pro Kirilla Kaprizova. A ještě víc než u podpisu hvězdných Američanů zní hokejovou veřejností názor, že není otázka, jestli, ale kdy bude Divočina svého tahu litovat.
Sejde se klub, který už v minulosti vysolil (téměř) stomilionové pakty.
A Rus, jemuž se skýtá šance získat balík, jaký nevyfasoval nikdo před ním v dějinách NHL. Protože je pro klub nepostradatelný. Do karet mu hraje také fakt, že výrazně roste platový strop.
Navíc zazní éterem hlasy, že na mamon slyšícího borce kontaktovala, což je zakázané, s konkrétní nabídkou konkurence.
Mohlo to dopadnout jinak než obří riskantní investicí v podání Minny?
Kaprizova chtěla udržet za každou cenu. Sama si musí odpovědět na otázky, zda není osm let po 17 milionech dolarů moc a zda neměla zvážit trejd... A náramně šikovný forvard zároveň vytěžil ze své výtečné vyjednávací pozice maximum.
Pokud tedy sleduje pouze stav svého konta.
Jestliže má i sportovní ambice, pak jim svými požadavky příliš nepomohl.
17 milionů dolarů ukrojí (od sezony 2026/27) z platového stropu sám pro sebe.
Do kabiny také nevyslal zrovna znamenitý signál, vydělá o polovinu víc než druhý nejlépe placený borec – Brock Faber. Navíc si většinu gáže nechá vyplácet v bonusech...
Zatímco jiní machři v minulosti dali svým organizacím slevu, jako třeba Nathan MacKinnon, který si pomohl si tak ke Stanley Cupu, Kaprizov udělal opak.
Až jednomu naskočily vzpomínky na Ilju Kovalčuka a kontrakt, za který dokonce byli Ďáblové z New Jersey penalizováni. Tolik mu chtěli splnit, co mu na očích viděli...
Mimochodem, Kaprizov obírá o rekord Alexe Ovečkina, který si také uměl nechat zaplatit za svůj kumšt. To jeho věčný rival Sidney Crosby býval lehce pokornější.
Zpět k Minnesotě.
Ta ukázala, že se z historie poučit nechce. Raději nasypala devětadvacetiletému borci, který má v play-off bilanci 21 bodů v 25 zápasech, tolik, jako nikdo před ním v NHL nedostal.
Pariseho se Suterem museli Wild vyplatit. Jejich kombinace uvadající výkonnosti a negativního vlivu na kabinu, o kterém se silně spekulovalo, byla neudržitelná.
Mnohokrát museli zalitovat jejich angažování, oplakat vynaložené prostředky.
Myslíte si, že pětatřicetiletý mazák Kaprizov bude stát za 17 milionů ročně? A co teprve tři roky před čtyřicítkou?
Nejde jen o věk.
Co ho teď požene dopředu, jakou bude mít motivaci? Nebude ho časem štvát, že Divočina nemá na ligové premianty, protože jí chybí peníze na více kvalitních hráčů?
Kde asi bude zakopaný pes...
Kapirizov navíc uvažoval i o jiném dresu, hodně se mluvilo o chicagských Blackhawks, což také nevyznívá do plusu.
Jediné, co ospravedlní Kaprizovovy masivní nároky, bude vyrytí jeho jména na Stanley Cup. Pokud možno opakované. Jinak bude napsáno na minnesotskou zeď nářků.
Na patře ovšem ulpívá pocit, že jsou v Minny sebemrskači. Že si sypou sůl do ran sami. Jedna věc je totiž hráčův diktát, druhá to, že se mu rozhodnete vyhovět. Nebylo by fér ukazovat na Kaprizova a říkat, že je hamižný, Wild nesou vlastní odpovědnost.
Ostatně to znáte, hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere.
