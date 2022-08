POHLED: Šance pro Nečase! Pomůže mu nový pakt i absence Wolverina

Když se nedávno Martin Nečas rozvyprávěl v pražském tréninkovém středisku Domyno, při rozhovoru s novinářskou legendou Karlem Knapem z něj byla cítit nejistota. Netušil, co s ním Hurikáni z Caroliny po nepřesvědčivé sezoně zamýšlejí. "Třeba mě vymění," přemítal. Neviděl pro sebe místo na přesilovce, ani v žádné z předních formací. Stačil týden a vyhlídky vyhlášeného pracanta vypadají podstatně růžověji. A to díky dvěma zásadním věcem.

Už jste to asi zachytili, Nečas se s Canes dohodl na nové dvouleté smlouvě. Vydělá si celkem šest milionů dolarů.

O kontraktu se šuškalo už nějakou chvíli, oficiální potvrzení přineslo úterý.

Rodák z Nového Města na Moravě dostává dva roky na to, aby naplno prorazil mezi ligové hvězdy. Loni měl báječně našlápnuto, letos to tak slavné nebylo. Zároveň může počítat s velmi solidní kvalifikační nabídkou, což rozhodně není na škodu.

Především mu ovšem přinese čerstvý podpis klid na hokejku, v minulé sezoně jej občas myšlenky na nejasnou budoucnost svazovaly.

Elán dodá Nečasovi, podle statistik nejrychlejšímu bruslaři v NHL, také zranění Maxe Paciorettyho.

Zní to drsně? Kdepak, jde o běžnou součást vrcholového sportu. Štěstí v neštěstí, které zažil třeba Dominik Hašek. Zdravotní trable Granta Fuhra mu otevřely cestu do klece a nastartovaly jeho hvězdnou kariéru.

Nečas má šanci využít prostoru, který se díky absenci hokejového "Wolverina" nabízí. Možná nespolyká všechny minuty, co měl carolinský kouč Rod Brind'Amour pro amerického snajpra přichystané, ale nějaká porce na něj zbude.

Od Brind'Amoura by totiž bylo nadmíru přezíravé držet Nečase ve čtvrté brázdě, kam ho pasuje uznávaný web Daily Faceoff, když mu vypadl na dlouhé měsíce kvůli poraněné achillovce hráč, od kterého se čekaly góly a asistence. Přesně tím může pomoct i moravský express.

Rozhodně by v takové roli byl platnější než coby dělník, jehož úkolem je hlavně napadat a nedovolit soupeři skórovat. "Nechci znít namistrovaně, ale nechci jít do sezony s vyhlídkou na čtvrtou lajnu," řekl Nečas do Knapova diktafonu.

Nikdo netvrdí, že by měl najednou hrát nalevo a dostat Paciorettyho post. Může ovšem dostat přednost před univerzálnějším a zarputilejším Ondřejem Kašem, nebo i s ohledem na odchod Vincenta Trochecka a fakt, že levasem býval Jesperi Kotkaniemi, nastupovat na centru.

A samozřejmě vypomoct na přesilovce, kde uměl zahrát kolem branky i zafungovat jako pálící věž.

Brind'Amour může ukázat, že není proti Nečasovi zaujatý. A že mu věří i po turbulentní sezoně, kterou poznamenaly dlouhé série bez gólů a putování sestavou.

Na českém reprezentantovi je, aby předvedl, že si minuty zaslouží. V létě na sobě tvrdě dře, možná ještě víc než obvykle (Nečas platí za tréninkového maniaka), cítí zdravou, silnou motivaci.

Tak mu držte palce, náramně talentovaný slušňák načíná klíčovou fázi své kariéry. Buď zamíří ke hvězdám, nebo zapadne za obzor.

Tomáš Zatloukal



autor je dlouholetým sportovním novinářem a publicistou, se zkušenostmi z MF DNES, Lidových novin či Hattricku, pracovně navštívil zápasy NHL, Euro Hockey Tour i světový šampionát do 18 let

Share on Google+