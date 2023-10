POHLED: Peníze až na prvním místě. Jak hvězdy Tryskáčů prodaly své ambice

Chtěli pryč. Nepůjdou. Co za tím stojí? Odpověď je prostinká. Ano, love, děnky, money, zkrátka peníze. Mark Scheifele a Connor Hellebuyck stáli o přestup k některému z favoritů NHL, toužili po zisku Stanley Cupu, jenže Winnipeg dokázal své stálice udržet. Silou, která světu vládne. Oběma slíbil shodně 59,5 milionu dolarů, tedy zhruba 1,4 miliardy korun.

V červnu měl podle respektovaného listu The Athletic dát vedení Jets vědět, že nepodepíše nový kontrakt.

Hellebuyck se už nechtěl plácat na hraně postupu do play-off, bažil po splnění snu o stříbrném poháru. Přesto teď kývl na smlouvu, která jej může v Manitobě udržet až do konce kariéry. Poběží do jeho osmatřiceti.

Co ho zlomilo?

Samozřejmě je fér uvést na prvním místě velkorysou, snad až krutě přestřelenou nabídku od GM Kevina Cheveldayoffa. Hodí se ovšem dodat i další kontext.

Cheveldayoff si bezesporu dokázal představit, že Hellebuycka, vítěze Vezinovy trofeje z roku 2020, pustí o dům dál. Jenže očekával neodolatelnou nabídku. Ovšem ani ti největší zájemci nebyli ochotni obětovat tolik, aby se výměna byť jen přicházela do úvahy.

Třeba New Jersey si chtělo ochránit své drahocenné talenty, a tak se Ďáblové musí spolehnout na Vítka Vaněčka (což se nakonec může ukázat jako dobrá volba).

Stejně tak je nutné vypíchnout, že Hellebuyck přistoupil na plán Winnipegu hrát v nejbližší době "all in" a nutně musel vědět, že se stejný královsky štědrý návrh chystá pro Scheifeleho.

Takřka jistě platilo, že pokud by nepodepsal jeden, nekývl by druhý. Hvězdnému gólmanovi bylo jasné, že bez špičkového centra nemají Tryskáči šanci, a platilo to i recipročně.

Jenže když se podíváte na soupisku i s udrženými oporami, stále působí chabě. Zámořské weby očekávají od Winnipegu boj o divokou kartu a to spíše neúspěšný.

Je tohle to, po čem Hellebuyck po sportovní stránce prahl? Ani náhodou. I Scheifele měl chtít jinam, na top adresu, k mančaftu s jasnou vizí a oprávněnou ambicí bít se o hokejový grál.

I jeho – samozřejmě díky velké pomoci páky jménem peníze - Cheveldayoff přesvědčil zůstat. Promarnil tak šanci na férovou a poctivou přestavbu, navíc je vysoce pravděpodobné, že obří smlouvy nezestárnou dobře. Nebudou v očích široké hokejové veřejnosti za čtyři, pět let vypadat ani trochu jako geniální nápad.

A že by kanadský klub do té doby zrovna měl patřit mezi ryzí kandidáty na titul? V tuto chvíli k tomu má obrovsky daleko. Cheveldayoff se bude muset hodně otáčet. Riskuje. Přespříliš a draze. Tohle nedopadne dobře.

Jednomu se hned vybaví odstrašující případ Zacha Pariseho s Ryanem Suterem, viďte?

