POHLED: Odchod Velkého Fina. Proč teď a kdo se stane novým GM Blue Jackets?

Columbus se nachází na chvostu Východní konference. Organizace Blue Jackets po chybách a přešlapech, které se za poslední měsíce povážlivě nahromadily, tápe. Vyhazov tamního dlouholetého generálního manažera Jarma Kekäläinena tak nebyl překvapením.

Překvapivé bylo načasování.

Do uzávěrky výměn v NHL totiž zbývají tři týdny, tým se navíc vrátil do zápasového dění po desetidenní přestávce kvůli Utkání hvězd. Nepočkal by takový krok do léta? A proč se tomu nestalo během All-Star víkendu? Proč teď?

„Správné načasování... prostě jsme cítili, že teď je ten správný čas,“ zabručel na tiskové konferenci prezident hokejových operací Blue Jackets John Davidson, který Kekäläinena ve funkci nahradil. „Měli jsme turbulentní sezónu a nadešel čas obrátit stránku.“

Je toho však více.

Davidson meškal většinu sezóny kvůli zdravotním komplikacím po náročné operaci zad. Teprve nedávno se cítil natolik dobře, aby se zapojil do každodenního hokejového provozu klubu, a vrátil se tudíž do situace, která zjevně potřebovala nápravu.

„Nejprve jsem mluvil s Mikem (Priest, obchodní prezident) a pak jsme o tom mluvili s majitelem (John P. McConnell). K tomuto závěru jsme nakonec dospěli společně,“ přiznal Davidson. „Rozhodli jsme, že teď je ten správný čas, s ohledem, co máme před sebou. Chtěli jsme začít nový proces hned.“

Nejmenovaný zdroj uvedl pro server The Athletic, že zmiňovaný Priest už více než měsíc vytváří seznam jmen — potenciálních nových generálních manažerů — a že se pouze čekalo na Davidsonův návrat, než byla s Kekäläinenem situace konfrontována.

Pokud by to šlo udělat o výše uvedené pauze, bylo by to tak. Kdyby to mohlo počkat až po uzávěrce přestupů nebo po sezóně, počkali by.

Blue Jackets informovali Kekäläinena o rozhodnutí ve středu a dali mu tak čas promluvit si se svou ženou a dvěma dcerami, než se tato zpráva dostane na veřejnost. Ve čtvrtek ráno informovali trenérský tým a poté svolali hráče a další personál na dopolední poradu.

„Chceme být charakterní lidé. Když podpora z jakéhokoli důvodu zmizí, stále je tu určitý vztah k osobě, ale i když ten zmizí, pak je čas jí to říct a být k ní spravedlivý,“ vysvětloval Priest jejich smýšlení.

Rozhodnutí propustit Kekäläinena, který měl smlouvu až do příští sezóny, není něčím neobvyklým, něčím senzačním.

Práce generálního manažera v NHL je těžká. Činí velká rozhodnutí s velkými penězi v sázce. Finský stratég v průběhu let, ale zejména v poslední době, opakovaně chyboval.

Stačí připomenout najmutí kontroverzního trenéra Mika Babcocka. Jeho odstoupení čtyři dny před začátkem tréninkového kempu poté, co byl obviněn z narušování soukromí mladých hráčů procházením jejich mobilních telefonů, bylo nezmírněnou katastrofou.

Smlouva brankáře Elvise Merzlikinse a chaotická veřejná diskuze o jeho možné výměně.

Nakládání s nadějným obráncem Davidem Jiříčkem, který v současné době hraje na farmě, vzbudilo zlobu v jeho táboře i u něj samotného.

V Columbusu se zkrátka packala sezóna z celé řady negativních důvodů.

Kekäläinen, který ještě v úterý slavil své 11. výročí v klubu, vytvořil v centrálním Ohiu progresivní mužstvo s celou řadou talentovaných hráčů.

Adam Fantilli, Cole Sillinger, Kent Johnson či ruská trojka útočníků Kirill Marčenko, Jegor Činakov nebo Dmitrij Voronkov se již toto léto nebo příští rok stanou omezenými volnými hráči, což znamená, že budou podepisovat své první velké smlouvy. To bude skutečná výzva pro nového generálního manažera.

Davidson byl požádán, aby popsal, jakou náhradu za Kekäläinena hledá. Ten dal jasně najevo, že se nejprve podívají mimo organizaci: „Podíváme se všude. Budeme hledat energii, chytrost, špičkovou ohodnotitelnost hráčů, někoho, kdo je opravdu dobrý v analytice. NĚKOHO, kdo má vše od A do Z.“

Působení Kekäläinena v Columbusu vzejde do historie NHL. Prostovlasý Fin byl prvním generálním manažerem NHL narozeným v Evropě. Pod jeho vedením se Blue Jackets pětkrát kvalifikovali do play-off, když vyhráli svou jedinou sérii play-off - překvapivou čtyřzápasovou sérii proti Tampě Bay Lightning v roce 2019. Blue Jackets s Kekäläinenem dosáhli bilance 410-362-97.

„Jarmo je čestný muž,“ řekl Davidson. „Je to pracovitý, vášnivý člověk. Byl zde 11 let a to samo o sobě mluví za vše.

Let do San Jose, kde budou Blue Jackets v sobotu zahajovat svůj trip po Kalifornii, byl pro mnohé zvláštní. Sedadlo v první řadě zůstalo neobsazené.

