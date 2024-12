POHLED: Nešpačkuj? Jiříčkovi se kuráž vyplatila. V Minnesotě však odsouvá Špačka

Ztratil důvěru v klub, který z něj před dvěma lety udělal celkovou šestku draftu a poté mnohokrát zdravého náhradníka. Nedostával šanci, kterou si podle svého zasloužil. Štval ho pohled na vrstevníky, co v NHL proráží a klidně chodí i na přesilovky. Postěžoval si do novin. Zažádal o trejd. Columbus Davidu Jiříčkovi vyhověl (a GM Don Waddell vyrazil z výměny, co jen šlo).

Jiříček už nepatří Blue Jackets.

V tom tkví jeho vítězství.

Že by se mu ale rázem splnila všechna přání? O velkém vytížení mezi elitou, početních výhodách, výsadní roli?

To zase ne, tyhle mety si bude muset vysloužit.

Plzeňský odchovanec čelí obří výzvě - dočkal se vytouženého restartu, navíc v silném, ambiciózním klubu, ale potřebuje u Wild naplnit svůj potenciál. Ukázat v tvrdé konkurenci svou extrařídu. Herně růst. Zamakat na bruslení. Potvrdit, že má na to v NHL hrát prim.

Jiříčkovi, čerstvě jednadvacetiletému zadákovi, šlo nicméně především o férovou příležitost a také jasný, čitelný dlouhodobý plán vlastního hokejového vývoje.

Minnesota nabízí obojí, na oplátku žádá trpělivost a píli.

Nezdráhala se, respektive její generální manažer Bill Guerin, poslat za nejlepšího beka MSJ 2023 tučné odstupné. Včetně prvního kola draftu.

“Bylo to pro mě snadné rozhodnutí. On sám je brzkou volbou v první rundě a my snad nějaký čas nebudeme draftovat z takové pozice,” řekl pro klubový web.

Věří v jeho kumšt, v čele s velebenou rozehrávkou i tvrdou střelou, líbí se mu také fyzické parametry a říká: “Je to investice.” Dívá se dopředu, plánuje, že Jiříček, Brock Faber a také Zeev Buium časem vytvoří kostru nové defenzívy Wild. Na dlouhé roky.

Černý Petr tak možná zbude na Davida Špačka, letošního mistra světa a Jiříčkova ex-spoluhráče z plzeňského dorostu.

I jemu je jednadvacet, zdokonaluje se v AHL, boduje, polyká slušné porce minut. Na mezinárodní úrovni jasně ukázal, že farma pro ně není strop.

Jenže je to pravák stejně jako Faber, Jiříček či týmový kapitán Jared Spurgeon a ostřílený mazák Zach Bogosian.

Cesta nahoru se mu tak Jiříčkovým příchodem zkomplikovala. I jemu ale pomůže poctivá dřina a postupný progres. A pak se uvidí, jestli někoho nepřeskočí, nevyužije potenciálních odchodů nebo se třeba nestane hodnotným zbožím pro trejd.

Jiříček si také potřebuje osvojit vědomí, že jeho kariéra není sprint, ale maraton.

V Minnesotě mu poskytnou servis, aby se zlepšoval, k ruce bude mít osvědčeného specialistu na bruslení Alexe Nesse (právě kvůli pohybu ho prý Modrokabátníci odepsali). V tom, aby neklesal na mysli, mu pomůžou občasné starty v NHL.

Debutovat za Wild by měl díky početné marodce už tento týden.

Ale jeho čas teprve přijde.

Když o patro níž znamenitě nahradí obětovaného Kanaďana Daemona Hunta, naučí se systém, odladí detaily i sebevědomí, už v příští sezoně by se klidně mohl nastálo posunout do áčka.

A hrát za mančaft, co vyzrál ve štiku kanadskoamerické soutěže. K tomu má Columbus daleko...

Že měl původně trochu jinou vizi? Hlavní je pro něj možnost nového začátku. S čistým stolem, vřelým přijetím od trenéra Johna Hynese a Guerinovou důvěrou.

Tomu se zamlouval už před dvěma lety při draftu. A moc o něj stál i nyní.

V Jiříčkovi analytici stále vidí borce s více než padesátiprocentní šancí stát se v dohledné době hvězdou NHL. Je na něm, jestli to dokáže.

Podmínky dostává solidní. I díky tomu, že si troufl „špačkovat”.

