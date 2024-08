POHLED: Jackpot pro Nečase! Zato Carolině tiká v šatně časovaná bomba

13 milionů dolarů. Pro hráče, se kterým bylo, tu kvůli vzájemnému nepochopení, tu kvůli jisté bezkrevnosti, smýkáno do třetí či dokonce do čtvrté lajny. To působí na první dobrou pro Hurikány jako bolestivá prohra, že? Nasypat takový ranec někomu, s kým ne vždy panovala spokojenost? Neobvyklé, až bizarní. Další detaily jen debakl amerického klubu umocňují.

Carolina se netajila tím, že zkoušela Nečase vyměnit.

Opakovaně.

Snad až vehementně.

Třeba do Columbusu, ovšem trejd měl stopnout sám pětadvacetiletý forvard s osmaosmdesátkou na zádech. O Modrý kabát, který k porážkám pasuje snad už s větší samozřejmostí než bílá vlajka ke kapitulaci, nestál.

GM Canes Eric Tulsky nedávno potvrdil, že se zájemci bude mluvit dát. V ostrém kontrastu s tím je jeho vyjádření po pondělním podpisu: „Martin bude hrát klíčovou roli v dalším úspěchu našeho klubu a jsme rádi, že jsme uzavřeli víceletou dohodu.“

Jenže co měl říct? Mnoho komunikačních linek, za které by ve veřejném prostoru nebyl vystudovaný chemik „sezřán“, mu nezbývalo.

Na soupisce tak má Carolina za velké peníze plejera, o jehož setrvání tak úplně nestála a který zároveň s nadějí vyhlížel trejd jinam. Ideální situace vypadá jinak, viďte? Navíc jde o někoho, kdo bude moct za dva roky zcela bez náhrady odejít.

A to je fiasko.

Nečasova hodnota pro výměnu se čerstvým podpisem razantně snížila. Kdo dá modré z nebe za hokejistu, který v dohledné době klidně frkne jinam a nikdo nebude mít žádnou páku jak ho zastavit?

Ozývají se i hlasy, že Nečase minimálně lehce přeplatil.

Tulsky je – pro tuto chvíli - na hlavu poražen.

Dá se tušit, že si rodák z Nového Města na Moravě dal minimálně dvouleté trvání smlouvy jako podmínku. Že nestál o roční kontrakt, který by z něj (znovu) udělal rukojmího. Za rok by byl opět RFA.

Angažmá na rok nicméně doporučovali i zámořští novináři jako nejlepší smírné řešení mezi oběma stranami. Výhodné pro hráče i pro klub.

S takovým paktem by byl Nečas lépe vyměnitelný, Hurikáni zase by měli alespoň nějaké jistoty a záruky. Takhle jim mohou zbýt oči pro pláč. Vsadili na jednu kartu – že se jeden z nejrychlejších bruslařů v NHL zamiluje do své (staro)nové role.

Měl by se stát jedním z tahounů, počítá se s ním do druhé pětky i do elitní přesilovkové formace, k ruce dostane oblíbeného parťáka Andreje Svečnikova.

Když bude zářit, zvýší se i jeho tržní hodnota. Buď podepíše na delší dobu, nebo ho Tulsky slušně zobchoduje. Toliko k jediné vizi, která by pro Canes znamenala happy-end.

Jenže, jak empírie praví, nestává se to často, aby hokejista s narušeným vztahem k organizaci náhle zahořel pro své stávající působení a vše lusknutím prstu dokonale klapalo. Obzvlášť pak bez změny trenéra.

Všechny ostatní scénáře jsou sžíravé.

Z Nečase je pán situace.

Když bude pod Rodem Brind’Amourem (opět) nespokojený, dubne si a vynutí si přestup. Pro Carolinu nevýhodný.

Nebo rozklíží kabinu, odstřelí kouče (ač ani jedno nemá v povaze)... A nakonec odejde jako volný hráč jinam, kde budou věřit v jeho umění a potenciál více. Někam, kde budou třeba hrát hokej, který mu bude vlastní.

Dvouletá "překlenovací" smlouva (v AJ bridge contract) zkrátka vypadá jako chyba Tulskyho, novice mezi generálními manažery. Bystrého, ba geniálního vědce, leč nezkušeného funkcionáře.

Otázkou není, zda bude toto zaváhání bolet, ale jak moc. Všichni od Tulskyho čekali hokejový "Moneyball", tohle ho ale nepřipomíná ani vzdáleně.

