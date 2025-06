POHLED: Gretzky, Yzerman, Crosby to zvládli. McDavid ne

Najdeme spoustu velkých hokejistů, kteří měli se Stanley Cupem štěstí. Martin Brodeur nebo Patrick Roy byli v podstatě „kluci“, když získali první Stanley Cup. Třeba u Jaromíra Jágra to platí doslova, první pohár slavil v premiérové sezóně ještě coby teenager.

Jsou tu další, kteří vyhráli po několika letech, ale pořád na první pokus. Mike Bossy s Bryanem Trottierem na začátku osmdesátých let. Mario Lemieux o dekádu později.

Pak je tu spousta těch, co si první prsten museli odpracovat.

Prožili nejdřív bolestivé finálové zklamání.

Napodruhé ano

Wayne Gretzky s Edmontonem na první dobrou neuspěl. V roce 1983 padli Olejáři ve finále s Islanders. Gretzky pak vzpomínal, jak šel kolem šatny soupeře a místo bujarého veselí viděl unavené borce, kteří si ledují rány a sundávají obvazy. V jejich očích se zračilo především naprosté vyčerpání.

Obětovali tomu víc než my, pomyslel si.

Na druhé pokus už se dočkal. V roce 1984 Oilers sesadili newyorské vládce NHL a nastartovali vlastní vítěznou dynastii. Poučili se z chyb.

Také další velikán hokejové historie si musel počkat. Byla to velká úleva, když Steve Yzerman zvedal v roce 1997 nad hlavu svůj první Stanley Cup. Ve dvaatřiceti letech. S Detroitem měl za sebou řadu sezón v play off, ale především už jedno prohrané finále.

V roce 1995 šel Detroit do série s New Jersey jako jasný favorit, nicméně ve finále nedokázal vyzrát na ďábelskou past ve středním pásmu ani třiadvacetiletého Martina Brodeura. Nový kouč Red Wings Scotty Bowman si pak s kapitánem dlouze promluvil a za dva roky bylo leccos jinak. Yzerman proměnil v úspěch svou druhou finálovou šanci, do konce kariéry stihnul celkem tři prsteny.

Sidney Crosby začínal v Pittsburghu v době, kdy mužstvo vymetalo ligový suterén. Bydlel u Maria Lemieuxe, pár zápasů ještě stihli spolu. Stačily tři sezóny a Pens hráli první finále. Mělo hořkou příchuť, na Detroit to tehdy zkrátka nestačilo.

O rok později se obě mužstva sešla těsně pod vrcholem znovu. Tentokrát šla série do sedmi zápasů a radoval se Pittsburgh. Fenomenální byl hlavně Jevgenij Malkin. V play off zapsal celkem 36 bodů a získal Conn Smythe Trophy.

Také Crosby a Malkin proměnili v triumf svou druhou finálovou účast.

Bude nějaké příště?

Connor McDavid bude navždy zapsán jako ten, co první ani druhou finálovou možnost nevyužil. Samozřejmě to platí i pro Leona Draisaitla a řadu dalších, ale Connor je kapitán. A Kanaďan. Nic v téhle zemi není víc než Stanley Cup. Jak moc po něm v Edmontonu toužili, bylo zřejmé i z konce základní části, kdy podobně jako v Coloradu účelově šetřili hlavní hvězdy.

Nebylo to nic platné.

Sportovci se po nezdarech rádi odvolávají na „příště“. V poválečné éře původní šestky snad šlo reálně počítat s tím, že dostanete brzo další šanci. V době 32 členného pelotonu jsou i ty dvě příležitosti docela dost.

McDavidovi je 28 let. Fandili mu i lidé s okrajovým zájmem o hokej.

Přerostl svůj sport, je globální hvězdou.

Po poháru touží zřejmě víc než kdokoli další v lize.

Loni si ani nepřevzal Conn Smythe Trophy.

Následně uvolněná videa z kabiny Oilers byla srdcervoucí.

Přejme McDavidovi, aby tohle nebyla jeho poslední velká příležitost.

