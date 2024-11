POHLED: Generální manažer Bostonu stíná hlavy. Kdy padne ta jeho?

Míval pověst tvrdého a úspěšného vyjednavače. Před pár lety mu Bergeron a Marchand hráli hluboko pod cenou. Jenomže umí jednání taky značně přešponovat. Jeho loď nabírá vodu a nic nenasvědčuje tomu, že tandem Don Sweeney & Cam Neely zase najde vítězný kurz.

Claude Julien.

Bruce Cassidy.

Jim Montgomery.

Všichni tři vyhráli v době bostonského působení Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra sezóny. Vděk nečekejte. Všechny postupem času Sweeney vyhodil. Julien dokonce vyhrál s Bruins v roce 2011 Stanley Cup. Cassidy hrál s Bostonem finále a po odchodu vyhrál pohár s Vegas (2023).

Sweeneymu nestačí ani kvalita té nejvyšší úrovně.

S Montgomerym měl nejmenší trpělivost. Vyhodil ho po dvou a čtvrt sezóně. První rok přitom udělal s týmem rekord v počtu výher (65), loni pod ním hráli Bruins pořád nad očekávání.

Zrcadlo Sweeneyho prchlivosti dokonale nastavil následující vývoj. Montgomery byl v posledním roce smlouvy, v létě prý se v Bostonu nedohodl na prodloužení. Což asi nikoho nepřekvapí. Populární „Monty“ nemusí ničeho litovat. Bez práce nebyl ani týden! V St. Louis propustili dosavadního kouče jen proto, že byl k mání někdo ... o tolik lepší.

Napříč NHL nikdo nezpochybňuje, že Montgomery nebyl viníkem stávající bídy. Stačí se podívat na některé individuální statistiky. David Pastrňák loni 1,34 bodu na zápas, letos 0,86. Pavel Zacha loni 0,76, letos 0,32. Charlie Coyle loni 0,73, letos 0,23.

Vyříkáme si to u soudu

Samostatnou kapitolou je post brankáře a tenhle punkt jde jednoznačně za generálním manažerem. V době, kdy se arbitráži většina NHL vyhýbá a snaží se dohodnout s hráčem dřív, nechal loni stavitel mužstva dojít situaci s Jeremym Swaymanem až k soudu.

Jak „příjemná“ záležitost to je, z historie dobře víme. Dokonce i nijak přecitlivělý Robert Holík, navyklý z domova na tvrdé zacházení, popisoval tento akt před lety jako mimořádně špatnou zkušenost. „Dozvěděl jsem se, co si o mně doopravdy myslí. Tehdy jsem se rozhodl, že se za rok stanu volným hráčem,“ řekl později, jak se rozhodl opustit New Jersey.

Také Swaymanově egu se veřejné kydání špíny pranic nelíbilo. Mezi ním a klubem se rozevřela propast. Letos? O nic lepší. Sweeney jednání klasicky napínal, přitom to byl nakonec on, kdo ustoupil. Mezitím ale připravil Swaymana o tréninkový kemp.

V Bostonu nic nového... U komplikovaných jednání je to takřka standard. Brad Marchand podepisoval v roce 2016 smlouvu až na konci září. David Pastrňák v roce 2019 těsně před začátkem sezóny. Charlie McAvoy našel se Sweeneym shodu v roce 2021 dokonce až v rozjetém ročníku.

Ne vždy se musí takhle taktika vyplatit. V době rostoucích platových stropů je to právě Sweeney, kdo obvykle ustupuje. Získá tedy pramálo, přičemž má hráče v sezóně studeného. Trvá mu pak dlouho, než chytí tempo.

Jeremy Swayman je zatím letos ve všech statistických ohledech horší než loni. Je dokonce horší než Joonas Korpisalo, od kterého se po mizerných výkonech v Los Angeles a Columbusu opravdu moc nečekalo.

Přidejte podpis Eliase Lindholma, hráče zjevně za zenitem, jehož vysoký kontrakt může být velmi brzo přítěží. Fanouškům se nelíbí ani ignorování Brada Marchanda. Loajální kapitán neměl problém dát klubu „slevu“. Působí tady šestnáctou sezónu. Aktuálně jede poslední ročník smlouvy, aniž by věděl, zda se s ním počítá.

Sweeney držel Bruins nahoře dlouho, všechna čest. Teď ale čeká organizaci těžké období. Náprava může trvat roky, což je také jeho vina. Možná je čas na změnu i na manažerském postu. Poslední trenérskou změnou si Sweeney alibisticky kryl především svoje záda.

