POHLED: Brilantní tah Ďáblů! Fitzgerald získal elitního snajpra a uhájil klíčové talenty

66 gólů za poslední dvě sezony. V tomto směru 16. místo napříč NHL. Šestadvacet let, tedy ideální hokejový věk. Osobní maximum ve výši 41 asistencí! Eventuální status RFA, rozuměj hráč, který nemůže jen tak prchnout ke konkurenci. Toť stručná vizitka Tima Meiera, nové posily Ďáblů z New Jersey. Ano, produktivní Švýcar je jednoduše briliantem, jakých najdete v NHL pomálu. GM Tom Fitzgerald ho dokázal získat, aniž by sám musel obětovat jediný ze svých surových, ještě neopracovaných drahokamů.

Mezi ony diamanty, z nichž se teprve vybrousí blyštivé klenoty, patří Šimon Nemec, Dawson Mercer, Luke Hughes nebo Alexander Holtz.

Do jednoho mají prvotřídní potenciál, mohou z nich skutečně být zářivé šperky v sestavě Ďáblů.

Fitzgeraldovi se povedlo při Meierově výměně ochránit všechny. Nenechal se Mikem Grierem, generálním manažerem San Jose Sharks, připravit o ty nejslibnější prospekty, co v organizaci má.

Raději obětoval více spíše průměrných borců či hokejistů, pro které by v základní sestavě stejně při zvážení konkurence na daném postu nebylo místo (ano, řeč je o Šakiru Muchamadullinovi), a pár draftových voleb (dvě z nich jsou sice hodnotné, nicméně opodmínkované).

Chytrá taktika, za kterou se mu dostává chvály ze všech stran.

Aby ne, obzvlášť když si člověk ještě vybaví, jakým stylem hraje New Jersey a jakým Meier. Ano, k sobě to pasuje dokonale.

Dravost, tah na branku, prudká střela, to jsou důvody, proč Meier, který se těší na souhru se svým krajanem Nicem Hischierem, kapitánem Devils, patří k nejlepším hráčům v NHL, když přijde řeč na svižné protiútoky.

A rychlé kontry, to je zbraň, která patří do repertoáru kouče Lindyho Ruffa.

Díky svým tělesným parametrům a ochotě svaly a kila používat navíc umí udržet puk v útočném pásmu a přispět k rostoucímu pressu na soupeře. Mnoho puků také vybojuje. A nátlakový hokej, to je zkrátka Ruffovo.

New Jersey potřebovalo někoho, kdo rád pálí. A to rodák z Herisau rozhodně je, vždyť jen tři hráči v NHL zaznamenali v této sezoně více pokusů. A od nových kumpánů se nejspíš dočká ještě lepších pasů než u Žraloků.

Napsáno se vší úctou k Tomáši Hertlovi a dalším personám San Jose.

Meier je zkrátka pro New Jersey snovou posilou, kterou navíc s velkou pravděpodobností dokáže Fitzgerald podepsat na dlouhé roky.

Dát za takového machra, co alespoň tedy papírově ladí k vašemu kádru jako kančí k zelí (nebo snad k šípkové?), pouze spíše hokejisty druhého sledu a draftové volby, které Grierovi stejně nepřihrají celkovou jedničku, je snová představa.

Fitzgerald ji dokázal zhmotnit, klobouk dolů!

