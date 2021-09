POHLED: Bergevin sklidil, co zasel. Teď řeší Montreal nelehké dilema

Když mu v roce 2019 nevyšel pokus uloupit Carolině Sebastiana Aha, prohodil: "Byl jsem si na 90 procent jistý, že ho do Montrealu přivedeme." Teď nemusí Marc Bergevin troškařit, jistotu má stoprocentní. A to, že ho tehdejší bláhová snaha bude zatraceně mrzet. Tak dlouho otálel s podpisem Jesperiho Kotkaniemiho, až se ozvala karma. Don Waddell přispěchal s mnohem zdařilejší a promyšlenější nabídkovou listinou, těch pár vtípků na klubových sociálních sítích už je jen bonus. Zábavný pro nestranného pozorovatele, k popukání pro fandy Hurikánů a bolestivý pro příznivce Canadiens.

V zámoří se hokejoví novináři shodují v jednom, Bergevinovo ego pořádně utrpělo.

Showman, co v play-off bavil emotivními oslavami v červeném saku, se chytil do vlastní pasti. Před dvěma lety předvedl zbytečný a naivní manévr, Carolina měla rozhodování, zda takzvaný offer sheet vyrovnat, superjednoduché. Možná by s Ahem sama výhodnější smlouvu ani nevyjednala.

To Montreal stojí před těžkou volbou. Waddell využil příležitost. Bez ohledu na to, zda jde o mazanou pomstu, nebo ne, sluší se před jeho krokem smeknout. Má velmi reálnou šanci získat do kádru, kde Finové hrají prim, jejich náramně talentovaného krajana.

Za jakou cenu? Ano, plat přes šest milionu dolarů je gáže, kterou si Kotkaniemi v tuto chvíli nezaslouží. Ale má potenciál, aby si v budoucnu vybojoval ještě lepší podmínky. A co ty dvě volby v draftu? Montreal těžko bude volit z třetího fleku (KK byl v roce 2018 právě trojkou).

Waddell riskuje a leccos obětuje, Kotkaniemi se ovšem může proměnit v Carolině v ligovou hvězdu a špičkového všestranného hráče. Jako Teuvo Teräväinen. A to za trochu toho hazardu stojí.

Situace je svízelná pro Bergevina, dorovnání nabídky Hurikánů by dostalo Canadiens vysoko nad platový strop.

Bergevin sice zapíše Sheu Webera a Paula Byrona na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, ale Kotkaniemiho šest milionů by mu zcela svázalo ruce po zbytek sezony. I to je důvod, proč mu uznávaný žurnalista Matt Larkin radí, aby nechal finského centra jít.

Jenže co pak s tou dírou ve středu útoku? Pryč je Philippe Danault, to už je samo o sobě velká ztráta. Montreal má vysoké ambice, takže jakékoliv oslabení by učinilo zopakování cesty do finále Stanley Cupu, jak plánuje (nejen) nová posila David Savard, ještě složitější.

A tak tu jsou pochopitelně reportéři, co Bergevinovi doporučují Wadellovu nabídkovou listinu vyrovnat. Habs jsou každopádně poraženými v obou případech. Ať už se jejich extravagantní generální manažer rozhodne jakkoliv. Carolina naopak může ohromně vydělat.

Přesně tak by měl správný offer sheet vypadat. Postavíte konkurenci před volbu, při které naskakují šediny i vrásky.

Kdo ví, zda by Waddell s tímto tahem přišel, nebýt událostí z roku 2019. Pokud byla vendeta jeho motivací, povedla se. Nic proti tomu, rozhodně nešlo o krátkozraké rozhodnutí. Bergevin se snad poučí, že NHL je nemilosrdná džungle, kde se školácké chyby neodpouští.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+