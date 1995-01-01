POHLED: 12 milionů pro Rantanena, nebo 11,5 pro Nečase? To je nefér debata

3. listopadu 17:07Tomáš Zatloukal
Je po spekulacích. Martin Nečas se nikam stěhovat nebude, byť se to v médiích hemžilo drby o hráčově spokojenosti i jmény konkrétních zájemců o tenhle hokejový expres z Vysočiny. Colorado mu nachystalo skutečně královské podmínky, 11,5 milionů dolarů ročně. Na osm let. A vyrojily se jiné diskuze. O tom, zda není předloňský mistr světa přeplacený. A zda si náhodou Laviny neměly nechat Mikko Rantanena.
Brali byste radši Rantanena, padesátigólového střelce a fantoma play-off, za 12 „mega“ ročně? Nebo Nečase, ekvilibristu s úchvatným bruslením, za 11,5?
Tak se ptaly sociální sítě známého webu Bar Down.
Ta otázka má jednoduchou odpověď, byť je hvězdnému Finovi devětadvacet... Vždyť nabízí nadstavbu, které není Nečas schopen. Tvrdá hra do těla? Udržení puku u mantinelu, přetlačení soupeřů? Rantanenovi se neříká „Moose“ pro nic za nic.
A k tomu ta dominance v play-off, historicky má lepší bodový průměr jen pár vyvolených.
Jenže ta otázka je nefér. Protože pro Colorado takhle karty rozdány nebyly. Po Avs chtěl Rantanen údajně 14 milionů. V době, kdy ještě nebylo jasné, jak velkoryse poroste platový strop a GM Chris MacFarland musel myslet i na Caleho Makara.
Megastar, co má již brzy končící smlouvu.
Rantanen by Avs patrně nikdy na 12 „míčů“ neslevil. A je nejspíš jen pár klubů v NHL, kterým ano... daňových rájů, ideálně se silnou komunitou krajanů.
Kromě Dallasu (u Stars skutečně podepsal) jsou to snad pouze floridští Panteři.
A to už je jiná záležitost řešit, jestli je výhodnější Rantanen za 14, nebo Nečas za 11,5.
To už se nůžky svírají, až vzniká mezera, kterou by se neprotáhla ani páska, jakou si hokejisté omotávají čepele. Debata se proměňuje na otázku vkusu.
Je libo prvotřídního střelce, nebo excelentního bruslaře? Zkušenějšího borce, nebo hráče, který právě vstupuje do nejlepších let kariéry?
Machra, jehož kontrakt bude pravděpodobně rok od rok vypadat pro klub hůře, až se klidně stane značnou přítěží?
Nebo někoho se smlouvou, co může zrát jako víno a navíc už teď umožňuje přivádět za uspořené peníze další borce, případně podškrábnout Makara?
Osobně bych i tak, po delší úvaze, bral Rantanena kvůli pokerovému „kickeru“ v podobě výkonnosti v bitvách o Stanley Cup. A také částečně kvůli Nečasově občasné lehkovážnosti a přílišném riskování.
Že by ale Laviny měly mít hlavu v dlaních?
Kdepak, je tu příslib báječné souhry v nevídané rychlosti mezi Nečasem a Nathanem MacKinnonem (a že záblesků už jsme viděli dost), delší okno pro zisk Stanley Cupu i volné ruce díky rostoucímu stropu přivést někoho, kdo obstará kromě produktivity i ten losí důraz.
Je to skutečně o tom, jestli máte radši bílé, nebo červené.. burgundské. O vašem gustu. Jaké je?
