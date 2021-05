Pohárový gigant je v play off. Kam letos dojde Edmontonem s McDavidem?

Ve starším rozhovoru edmontonských legend mluvil Wayne Gretzky zrovna o vítězství ve Stanley Cupu, když mrkl vedle sebe a prohodil: „…a ty ho jednou vyhraješ…“ načež nevzrušeně pokračoval.

Mimoděk vyřčená věta visí možná od té doby zaseknutá v mysli nejednoho fanouška kdysi tak úspěšného klubu. Možná i v hlavě samotného Connora McDavida, jemuž byla směrována.

Vyhraješ…

Snadno se to řekne. Ale kdy?

Konkurence je přeci jen hustší než v Gretzkyho éře. Klubů je víc a jejich mužstva jsou mimořádně vyrovnaná. Platový strop znesnadňuje práci manažerům, kteří neustále začínají znovu a znovu. Hráči odchází a přichází v míře, jakou NHL v minulosti nezažila.

McDavid je v lize lig šestý rok. V play off zatím vyhrál jedinou sérii. Letos to zkusí znovu. Pozitivní je, že si s Edmontonem pojistil postup už šest kol před koncem. Ono to bylo víceméně jasné už nějakou dobu, ale s ohledem na množství zápasů, které ještě čekají Vancouver, museli statistici počítat s možností, že Canucks jedenáctkrát naplno zabodují a…

Ne, matematický zázrak se nestane. Právě proti Vancouveru si Edmonton v pondělí play off pojistil (5:3). McDavid se podepsal pod čtyři z pěti branek a znovu pořádně ukrojil z krajíce, který mu zbývá spořádat do stovky. Už jen devět bodů v šesti zápasech. Ještě větší radost ale asi má z toho, že jeho Oilers drží v závěru základní části slušnou formu.

„Znamená to hodně, je to první krok a my ho dokázali udělat,“ řekl kapitán Edmontonu. „Teď musíme dál pracovat na své hře, věnovat pozornost detailům a připravit se na play off.“

Trocha statistik

Od výluky 2004-05 si ho Olejáři zahrají teprve potřetí. Když nepočítáme loňské předkolo, kde vypadli s Chicagem, je to jen památný rok 2006, kdy nečekaně prošli až do finále, a pak 2017, kdy vypadli ve druhém kole s Anaheimem. U toho už byl McDavid.

Naposledy hráli Oilers play off aspoň dvakrát po sobě v letech 1997-2001. Přitom patří v této fázi sezóny k historicky nejlepším. Mají nejvyšší procentní úspěšnost vyhraných sérií (67,3%) a nejvyšší zápasovou úspěšnost (59,7%). Spolu s Pittsburghem je Edmonton s pěti Stanley Cupy nejlepší co do počtu triumfů mezi kluby mimo tradiční šestku (tzv. Original Six).

Díky oddělené kanadské divizi se dočkáme aspoň zajímavé konfrontace. Oilers se utkají s kanadským protivníkem v play off poprvé od roku 1992, kdy vyřadili v šesti zápasech Vancouver. V osmdesátých letech se utkávali s kanadskými soupeři vcelku pravidelně. Ve třinácti ze čtrnácti sérií proti klubům stejné země Oilers uspěli. Padli pouze v památném divizním finále s Calgary 1986, porážka je možná stála pět vítězství v řadě (Edmonton vyhrál 84, 85, 87, 88, 90).

Smutným faktem je, že na jejich vavřínech sedí pořádná vrstva prachu. V sestavě mají dva nejlepší hokejisty současnosti. Leon Draisaitl vyhrál Hart Trophy loni, letos ji nemůže dostat nikdo jiný než McDavid. Na co to bude stačit, ukážou nadcházející týdny.

„Snažím se hrát, jak nejlépe umím, a současně si chci být jistý, že moje hra tam, kde před má před play off být. Říkal jsem už dřív, že stovka je jen číslo. Když vyjde, super, když ne, není to konec světa. Nejdůležitější bude, abychom jeli na plný výkon od začátku v play off,“ dodal Connor McDavid.

