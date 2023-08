V červnu 2018 získal šéf Sharks Doug Wilson Mikea Hoffmana z Ottawy a ještě tentýž den ho vyměnil na Floridu. V životopise tedy San Jose má, nicméně teď doufá, že po další výměně se v Kalifornii ohřeje o něco déle.

Hoffman, který má nyní před sebou poslední rok své smlouvy s platem 4,5 milionu dolarů ročně, přichází k Žralokům s touhou vrátit se do své obvyklé gólové formy. V posledních dvou sezonách v Montrealu poprvé od ročníku 2013/14 zaznamenal méně než 20 gólů.

V letech 2014 až 2020 patřil Hoffman k nejkonzistentnějším střelcům v lize a v každé sezóně překonal hranici 20 gólů.

„Zpočátku to bylo trochu překvapivé,“ řekl Hoffman o výměně. „Jakmile to ale opadlo, začal jsem se moc těšit. Těším se na příležitost hrát v San Jose a na to, že se seznámím s týmem, trenérským štábem a všemi v okolí. Bude to trochu změna, nikdy jsem na západním pobřeží nežil. Bude to skvělá zkušenost pro mě i mou rodinu. Těšíme se, až to v září začne.“

Neznamená to však, že by kanadskou metropoli opouštěl s lehkým srdcem.

„Pobyt v Montrealu jsem si opravdu užil,“ je rád. „Skvělá parta kluků. Líbil se mi trenérský štáb a všechno kolem. Ale myslím, že jsem nehrál tak, jak jsem schopen. Stále si ale věřím, věřím své hře a myslím si, že mohu týmu hodně pomoct."

San Jose by rozhodně uvítalo, kdyby se Hoffman dostal do své někdejší formy. A že v týmu Sharks tentokrát vydrží o něco déle.

„Naposledy jsem tu byl možná jen hodinu, snad to tentokrát bude o něco déle,“ usmíval se. „O případné výměně v průběhu sezony jsem ještě nepřemýšlel, i když to chápu, když mi bude končit smlouva.“

Hoffman by se měl okamžitě zařadit k lídrům ofenzivy Sharks. Trochu se tím ztěžuje pozice Filipa Zadiny, nicméně konkurence v NHL je neúprosná.

