Podpisová horečka: Haula v Nashvillu, Edmonton chystá osmiletý kontrakt

Draft se blíží a s ním přichází i tradiční nával výměn, spekulací a prodloužení smluv. Zatímco některé týmy teprve vstupují do fáze přestavby, jiné ladí detaily před ostrým začátkem nové sezony. A právě poslední dny nabídly hned několik pohybů, které mohou ovlivnit blízkou budoucnost NHL.

New Jersey Devils poslali zkušeného útočníka Erika Haulu do Nashvillu, odkud získali mladého obránce Jeremyho Hanzela a výběr ve 4. kole draftu 2025. Haula už dres Predators oblékal v sezoně 2020/21 a nyní se vrací v jiné roli, jako zkušený univerzál do třetí nebo čtvrté lajny. V New Jersey odehrál tři solidní sezony, v nichž stihl 227 zápasů a 97 bodů. Kromě toho byl i stabilním článkem sestavy v play-off.

Dvaadvacetiletý Hanzel, který v minulé sezoně nastupoval především v ECHL, zatím v NHL nehrál. Pro Devils ale může představovat perspektivního defenzivního obránce pro organizaci, a zároveň získali další volbu do draftu, v němž aktuálně vlastní sedm výběrů ve druhém až sedmém kole.

New York Rangers zase oznámili podpis dvouleté smlouvy s útočníkem Mattem Rempem. Výrazný forvard s výškou 206 cm bude pobírat 975 tisíc dolarů ročně. Rempe v základní části stihl 42 zápasů, zapsal tři góly a pět asistencí, ale hlavně zaujal svým nekompromisním fyzickým stylem. Nasbíral 67 trestných minut a stal se ikonou pro část fanouškovské základny.

Rangers si od Rempeho slibují nejen tvrdost, ale i další výkonnostní růst. Podle vedení týmu má potenciál vyvinout se ve stabilního člena sestavy i pod novým koučem Mikem Sullivanem.

Edmonton se chystá podepsat osmiletý kontrakt s útočníkem Trentem Fredericem, který dorazil z Bostonu krátce před uzávěrkou přestupů. Podle informací Franka Seravalliho by se roční plat měl pohybovat mezi 3,5–4 miliony dolarů. V základní části za Oilers kvůli zranění odehrál jediný zápas, v play-off ale nastoupil do 22 duelů a posbíral čtyři body. Především však přinesl fyzickou přítomnost a tvrdost do spodní části sestavy.

Frederic, jenž byl původně draftován jako 29. hráč v roce 2016, má být součástí dlouhodobější koncepce Oilers. Smlouva by měla zahrnovat i částečnou klauzuli o nevyměnitelnosti.

A Ryan Donato zůstává v Chicagu. S Blackhawks podepsal čtyřletou smlouvu s průměrnou výší 4 miliony dolarů ročně. Donato zažil průlomový ročník – v 82 zápasech nasázel 31 branek a celkem zapsal 62 bodů. Překonal tak výrazně svá dosavadní maxima a zařadil se mezi klíčové ofenzivní tahouny mladého týmu.

„Ryan přináší energii a tvrdě pracuje každý zápas, což pro nás v posledních dvou sezonách znamenalo obrovský přínos,“ řekl GM Kyle Davidson. „Jsme rádi, že bude dál součástí našeho týmu.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+