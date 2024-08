Podpis s Carolinou? Byl jsem na vážkách, přiznal Nečas

Byla to jedna z největších afér tohoto léta, která se však nakonec poměrně rychle vyřešila. Martin Nečas říká, že byla stejná šance, že opustí Carolinu Hurricanes, jako že v ní zůstane, než s ní znovu podepsal smlouvu.

„Mezi námi a Carolinou probíhala spousta jednání. Bylo to padesát na padesát,“ řekl útočník novináři Elliotte Friedmanovi. „Neměl jsem nejlepší sezonu, nebyl jsem spokojený. Ale otočili jsme list, vymysleli jsme způsob, jak zůstat ještě dva roky Cítím, že Carolina je můj domov. Nakonec jsem rád, že jsem zpátky a můžu tam lidem dokázat, že jsem lepší než v minulé sezoně. Jsem nadšený, fakt se na další sezonu moc těším.“

Nečas, který byl chráněný, volným hráčem, uzavřel 29. července s Hurricanes dvouletou smlouvu v průměrné roční hodnotě 6,5 milionu dolarů. Koncem května se objevily informace, že se na jeho dostupnost dotazovalo více týmů poté, co jeho otec kritizoval, jak klub využívá jeho syna. Hurricanes údajně zahrnuli Nečase do předchozích návrhů na výměnu s několika týmy.

Friedmanovi řekl, že vážný zájem tentokrát projevily Winnipeg Jets a Columbus Blue Jackets, ale někteří jeho spoluhráči tvrdě lobbovali za to, aby zůstal.

„Budu upřímný, týmů, se kterými se mluvilo, bylo hodně,“ řekl. Potvrdil však, že vážně jednaly právě Columbus a Winnipeg. „Mám rád kluky v Carolině. Skvělá chemie i mimo led.“

Nečasova produktivita v minulé sezoně, kterou odehrál převážně jako křídlo poté, co se v ročníku 2022/23 prosadil především jako centr, do jisté míry poklesla. V ročníku 2023/24 vyprodukoval Nečas 24 gólů a 29 asistencí v 77 zápasech poté, co v rok předtím zaznamenal 28 zásahů a 43 asistencí ve 82 utkáních.

Na tomto trendu se možná podepsal Nečasův vztah s trenérem Hurricanes Rodem Brind'Amourem, ale hráč je přesvědčen, že najdou způsob, jak to vyřešit.

„Myslím, že se nám to podaří, musí se,“ dodal Nečas. „Je to pro nás důležité, musím něco předvést, aby mi dal více času na ledě. S Rodem jsem nikdy neměl problém mimo led, vždycky jsme byli v pohodě. Musím být lepší. Být hráčem, kterému může věřit. Hledám větší roli, určitě chci hrát víc, ale samozřejmě to musím ukázat na ledě a s Rodem jsem už mluvil.“

