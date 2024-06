Podepsat s Oilers? Nejlepší rozhodnutí života, raduje se Hyman

Tu větu uvidíte na sociálních sítích celkem často. Zach Hyman je jeden z nejlepších podpisů volných hráčů v historii NHL. Těžko s tím rozporovat. Argumenty, že mu góly servíruje Connor McDavid, sice jsou, ale takový Jesse Puljujarvi to nedokázal. Hyman si zaslouží uznání, on sám je štěstím bez sebe.

„To, co dělá, je pozoruhodné,“ smekl generální manažer Oilers Kenny Holland. „Stačí se podívat na jeho čísla. Když jsme ho v roce 2021 podepsali na sedm let se smlouvou na 38,5 milionu dolarů, což je 5,5 milionu ročně, doufali jsme, že získáme přinejlepším hráče, který bude dávat 20-30 gólů ročně. Hodně, hodně předčil naše nejdivočejší očekávání."

V letech 2015-2021, tedy ve svých prvních šesti sezonách v NHL, vstřelil torontský rodák v 345 zápasech za Maple Leafs 86 gólů, což je přibližně 0,25 na zápas. Ve 32 duelech play off za Toronto skóroval pětkrát, což dělá hodnotu 0,156 na zápas.

Po podpisu smlouvy s Oilers tato čísla výrazně stoupla. Za tři sezony v Edmontonu vstřelil 117 gólů v 235 zápasech základní části, což je 0,498 gólu na střetnutí. Jeho čísla z play off jsou ještě působivější: 28 branek ve 46 zápasech, což je 0,609 gólu na utkání.

„Stačí se na to podívat a zamyslet se,“ pokračoval Holland. „Nejtěžší věcí je střílet góly. Ještě těžší je to dělat v play off, kdy je zoufale těžké najít volný prostor. A právě teď, když se podíváte na to, co pro nás udělal v play off, od doby, co je tady, musíte smeknout.“

Jako rodák z Toronta, který vyrostl v barvách Maple Leafs, chtěl zůstat právě tam. Jenže vedení se v létě 2021 dostalo do svízelné situace s platovým stropem a rozhodlo se vydat jiným směrem.

„Nešlo o peníze,“ řekl. „Rád bych byl v Torontu do konce života. Pocházím odtamtud, naše rodiny odtamtud pocházely. Ale když se dveře zavřely a Edmonton celou dobu projevoval zájem, bylo to místo, kam jsem chtěl jít."

A teď? Má za sebou životní sezonu, hraje po boku nejlepšího hráče světa a stojí těsně před vrcholem.

„Jít sem bylo nejlepší rozhodnutí v životě,“ září nadšením.

