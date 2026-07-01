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Podepsáno! Gudas je oficiálně zpět na Floridě, má zajímavý kontrakt

1. července 17:39

David Zlomek

Florida Panthers se ještě před začátkem trhu s volnými hráči dohodla na prodloužení smlouvy s obráncem Radko Gudasem. Elliotte Friedman ze Sportsnetu na toto oznámení navázal s informací, že se v případě Gudase jedná o šestiletý kontrakt v celkové hodnotě 9 milionů dolarů (s průměrným ročním příjmem 1,5 milionu dolarů). Na konci této smlouvy bude Gudasovi už 42 let.

Gudas, který v letech 2020 až 2023 strávil tři sezony v dresu Panthers, byl na začátku tohoto týdne získán formou trejdu z Anaheimu Ducks.

36letý bek zaznamenal v minulé sezoně v dresu kalifornského týmu v 56 zápasech dva góly, 13 bodů a 67 trestných minut a v posledních dvou letech byl kapitánem týmu. Kvůli zranění nastoupil pouze v jednom zápase play-off, přičemž Ducks byli vyřazeni ve druhém kole.

Panthers navíc byli aktivní už předtím. Podle informací webu PuckPedia se očekává, že prodloužení smlouvy mezi Panthers a Eetuem Luostarinenem bude mít podobu osmileté dohody na celkových 40 milionů dolarů.

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