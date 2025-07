Podepsal na šest let a 45 milionů. Teď má Vilardi Jets dokázat, že za to stojí

Gabriel Vilardi vyměnil nejistotu za jistotu. Winnipeg Jets si ho pojistili na dalších šest sezon a dali mu kontrakt v hodnotě 45 milionů dolarů. Jeden z nejproduktivnějších hráčů uplynulé sezony, když tedy byl zdravý, se tak stal klíčovou součástí budoucnosti týmu. A to i přesto, že v NHL zatím odehrál jen jednu kompletní sezonu bez výpadků.

Vilardi se do Winnipegu dostal v rámci výměny za Pierra-Luca Duboise z Los Angeles. Přišel spolu s Alexem Iafallem, Rasmusem Kuparim a draftovou volbou. Tehdy měl za sebou průlomový ročník v dresu Kings a Jets mu nabídli dvouletou smlouvu. Po roce, který znovu poznamenala zranění, ale přinesl i nejlepší statistiky kariéry, už bylo jasné, že si řekl o výrazné navýšení. Ve 47 zápasech základní části stihl dát 22 gólů a přidat 36 asistencí.

Minulý rončík zakončil s 61 body v 71 zápasech a dalšími čtyřmi body v play off. Na ledě trávil přes 18 minut za zápas a definitivně se usadil v horní polovině sestavy. Ještě před několika lety působil jako centr, ale ve Winnipegu mu sedla role pravého křídla. Po odchodu Nikolaje Ehlerse do Caroliny se očekává, že jeho vytížení ještě poroste.

Zranění? Ano, i loni přišla. Vilardi vynechal část října, listopadu i března. Ale když hrál, patřil k nejnebezpečnějším hráčům týmu. A protože v posledních třech sezonách nasbíral 138 bodů ve 181 zápasech, vedení Jets o jeho výkonnosti nepochybuje. Roční průměr 7,5 milionu dolarů odpovídá hodnotě elitního křídla.

Kontrakt je rozdělený na podpisový bonus a plat – v prvním roce dostane 3,5 milionu + 3,5 milionu bonus, poté pět let po 7,6 milionech. Smlouva neobsahuje žádnou klauzuli o zákazu výměny. Z hlediska trhu jde o srovnatelnou hodnotu s Matthewem Kniesem (Toronto, 6 let / 46,5 milionů) nebo JJ Peterkou (Utah, 5 let / 38,5 milionů), přičemž Vilardi je o něco starší, ale má za sebou produktivnější ročník.

