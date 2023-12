Podařený debut! Rittich pomohl smáznout Sharks. Jsem za to placený, prohodil

Že to trvalo! Ale David Rittich se přeci jen dočkal a v noci na středu zapsal debut v dresu Los Angeles Kings. První duel v novém dresu se mu vydařil, tým dovedl k výhře. Mimochodem, triumf zapsal už v pěti týmech.

Nebyly to pro Los Angeles příjemné dny. Jestli je pozice, kde vidí Kings zranění nejméně rádi, je to právě brankoviště. Nicméně Phoneix Copley se při tréninku zranil, a tak přišla chvíle pro českého gólmana.

Ten na svou šanci čekal trpělivě na farmě. V této sezoně stihnul odchytat šestnáct utkání, z nichž sedm vyhrál.

Aby se ulehčilo Camu Talbotovi, jedničce Los Angeles, dostal Rittich šanci proti San Jose. A nezklamal – naopak. Spolehlivým výkonem pomohl Králům k výhře. Za svá záda pustil jediný puk, chytal s úspěšností 93,8 %.

Prostě ideální návrat.

„Bylo to skvělé,“ měl pak po zápase radost v kabině. „Všichni kluci mi moc pomohli, hráli naplno od první minuty. Jde to za nimi, hráli opravdu dobře.“

Dost možná byl až zbytečně skromný. Z farmy rovnou mezi elitu? Tenhle přechod není nikdy lehký. A už vůbec ne pro gólmany.

„Je to moje práce,“ pokrčil rameny. „Ale jasně, je to jiné. Lepší hráči, vyšší rychlost. Naštěstí jsem měl s prvním týmem několik tréninků, měl jsem čas na to si zvyknout. To mi moc pomohlo.“

Jen málo chybělo k dokonalosti. Sharks mu pokazili čisté konto až minutu před koncem. „TO mě mrzí. Trochu jsem zaspal, neviděl jsem střelu. Neviděl jsem ten puk přicházet, skončilo to za mnou. Ale jsem placený za výhry, ne za čistá konta,“ zavtipkoval.

