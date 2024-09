Pod milion nejdu! Fin dal Kosatkám košem, pak otočil a odsouvá Pateru

Kevin Lankinen měl pocit, že by si zasloužil další smlouvu na sedmicifernou částku v amerických dolarech. Jenže po vypršení dvoumilionového kontraktu od (nashvillských Predátorů) celé léto marně vyhlížel podobnou nabídku. Když ho zkoušel ulovit Vancouver za 875 tisíc dolarů, odmítl s tím, že pod milion nepůjde. Nakonec šel...

Časový pres byl k Lankinenovi nemilosrdný.

Do startu tréninkových kempů zbývaly pouhé dny a on stále zůstával na ocet. Poté odstartovaly přípravné mače a on pořád nikde nečapal.

Doufal, že se někdo ještě ozve. Nebo že Canucks, kteří se musí momentálně obejít bez hvězdné jedničky Thachera Demka, vylepší svůj návrh. Vždyť jim hrozilo, že půjdou do základní části jen se samými nezkušenými gólmany.

Jenže GM Patrik Allvin nepanikařil. Trval si na svém, nepřihodil ani dolar a navíc na zkoušku přivedl Dylana Fergusona. A Lankinena tím „vycukal“.

Zvítězila u něj touha chytat, nechtěl promeškat celý kemp a „přáteláky”, a tak se nakonec uskromnil.

Lankinen má za sebou 112 zápasů v NHL, přičemž naposledy obstál v roli náhradníka Jusseho Sarose a za sezonu 23/24 měl úspěšnost zákroků 90,8 procenta.

Za „pakatel“ tak představuje poměrně zkušeného a kvalitního brankáře, Allvin si může mnout ruce. I kvůli tomu, že si levnou akvizicí nezkomplikoval situaci pod platovým stropem natolik, aby musel využít LTIR.

Lankinena čeká souboj o místo mezi třemi tyčemi s objevem Kosatek z minulého ročníku Artursem Šilovsem, promluvit by do něj chtěl také Jiří Patera. Nyní odsunutý v aktuální týmové hierarchii „maskovaných mužů“ na třetí flek.

Českého pracanta přivedl Vancouver v létě díky dvouletému dvoucestnému paktu na 1,55 milionu dolarů. Zatímco v NHL by měl gáži 775 tisíc ročně, na farmě by si vydělal o 600 tisíc méně.

Mezi elitu nakoukl u Golden Knights, za Vegas nastoupil celkem do osmi utkání.

Share on Google+