Pocta pro Ryana Millera. Buffalo vyřadí jeho číslo třicet

Jedenáct let hlídal branku Buffala. Nyní Ryan Miller kromě místa v Síni slávy dostane napořád i své číslo dresu.

Fond dresů v Buffalu se po čase opět o jednu číslici zmenší. Sabres na startu příští sezóny totiž vyřadí třicítku, kterou jedenáct let oblékal bývalý hvězdný gólman Ryan Miller. Ten navíc bude uveden i do klubové síně slávy.

Klub oznámení pojal jako překvapení. Ve videu uveřejněném na sociálních sítích klubu byl Miller se svou rodinou pozván, aby se děti podívaly, kde táta hrával. Při postávání u jedné z branek najednou na kostce začal hrát předpřipravený proslov legendárního komentátora a člena síně slávy Sabres Ricka Jeannereta, který Milerovo rodině onu veselou novinu předal.

„Ryane, za více jak pět dekád žádný hráč neoblékal dres Buffala Sabres s větší autenticitou, nasazením a ctí jako ty během dvanácti nezapomenutelných let. Věř mi, viděl jsem je všechny,“ začal Jeanneret svou řeč. „Stejnou ctí je mi to, že můžu za organizaci Sabres oznámit, že tuto sezónu uctíme tvou kariéru a význam pro naši komunitu tím, že tě uvedeme do týmové síně slávy a vyřadíme tvé číslo třicet k trámům Key Bank Center. Mohu ti říct, že není větší pocty, kterou lze sdílet s fanoušky Buffala. Vítej v klubu, vítej doma.“

Kromě vedení klubu i samotného Jeannereta byla v hale přítomna i menší skupinka fanoušků, kteří sledovali, jak se Miller při větě o vyřazení dresu rozplakal. Bývalá hvězda klubu jim na Twitteru věnovala poděkování. „Jsem v rozpacích. Organizace Sabres, fanoušci a město Buffalo pro mě znamená mnoho. Díky!“

Miller strávil v Buffalo svých první jedenáct let v NHL. Organizace si ho vybrala jako 135. hráče pátého kola draftu v roce 1999 a první zápasy zaznamenal v sezóně 2002/2003. Nakonec jich v Buffalu bylo pět set čtyřicet. Během nich zapsal přes dvě stě osmdesát výher a měl téměř patnáct tisíc zákroků s celkovou úspěšností 91,6 %. Brusle na hřebík pověsil loni v Anaheimu jako americký gólman s největším počtem výher v kariéře (391). Je teprve druhým brankářem, jehož číslo Šavle pověsí ke stropu haly. Tím prvním byla v roce 2015 devětatřicítka Dominika Haška.

Není to přitom letos poprvé, co by se vyřazovalo číslo třicet u gólmana. Této pocty se na začátku roku dostalo u Rangers Henriku Lundqvistovi.

