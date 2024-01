Pocta pro Jumba! San Jose vyřadí Thorntonovo číslo 19

Očekávané se stane skutečností, Joe Thornton se v příští sezoně dočká velké pocty. Jeho číslo 19 bude organizací San Jose Sharks, kde zanechal snad největší stopu, vyřazeno.

Thornton se stane druhým hráčem v historii San Jose, kterému se této pocty dostane, a to po Patricku Marleauovi, jehož dvanáctka byla vyřazena loni v únoru.

"Bylo mi ctí a výsadou hrát NHL 24 sezon. Když jsem přišel do San Jose, cítil jsem se tu jako doma," řekl Thornton. "Zamiloval jsem si zdejší oblast i lidi a prožil jsem nejlepší roky své kariéry v dresu Sharks."

Thornton poděkoval majiteli Sharks Hasso Plattnerovi, organizaci San Jose, svým spoluhráčům, fanouškům a rodině za podporu. "Jsem poctěn tímto uznáním, které je odrazem všech těch skvělých týmů, které jsme v San Jose během mého působení měli," řekl.

Žraloci získali Thorntona v listopadu 2005 v rámci výměny s Bostonem. V té sezoně získal Hart Trophy, když vedl ligu v počtu asistencí (96) a bodů (125). V historii San Jose je první v počtu asistencí (804), druhý v počtu bodů (1055), třetí v počtu odehraných zápasů (1104) a čtvrtý v počtu gólů (251).

"Joeův příchod do San Jose v roce 2005 povzbudil už tak nadšenou fanouškovskou základnu a po následujících 15 sezon měli fanoušci Sharks možnost sledovat jednoho z nejlepších hráčů v historii NHL," uvedl prezident Sharks Jonathan Becher. "Je to jeden z nejoblíbenějších hráčů v historii Sharks a my se nemůžeme dočkat, až v San Jose tímto způsobem uctíme Joeovu kariéru."

Thornton ukončil svou kariéru v NHL, když v sezoně 2020/21 hrál za Floridu Panthers a v té další za Toronto Maple Leafs. V historii NHL mu patří šesté místo v počtu odehraných zápasů (1 714), sedmé místo v počtu asistencí (1 109) a 13. místo v počtu bodů (1 539).

"'Jumbo' byl nejlepším tvůrcem hry své generace a já mám to štěstí, že jsem mohl hrát s ním i proti němu," řekl generální manažer Sharks Mike Grier. "Na ledě ho díky jeho velikosti, síle a inteligenci nebylo možné ubránit, ale mimo led to byl ten nejstarostlivější a nejvelkorysejší spoluhráč, jakého jsem kdy měl. Je to výjimečný hráč i člověk a tuto poctu si velmi zaslouží."

