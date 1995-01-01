Pochroumaní Canucks hlásí první návrat, vrátil se kapitán Hughes

6. listopadu 9:05Adam Čuba
Do nepříliš dobré pozice se po rozjezdu sezony dostal kanadský Vancouver. Tým začaly sužovat zdravotní problémy velké části mužstva, na marodce se v posledním období objevilo hned sedm jmen. Teď přichází světélko na konci tunelu, stěžejní postava Kosatek – kapitán Quinn Hughes se vrátil do sestavy.
Conor Garland, Victor Mancini, Derek Forbort, Teddy Blueger, Jonathan Lekkerimaki, Filip Chytil, Nils Hoglander. Takhle momentálně vypadá list zraněných hráčů Vancouveru... Zatímco třeba u Filipa Chytila zůstává prognóza nejistá, kapitán Quinn Hughes naštěstí na dlouho vyřazen nebyl, po čtyřech absencích už byl opět připraven naskočit.
„Jsem rád, že jsem zpět,“ hlásil ještě před zápasem s Nashvillem. „Samozřejmě to je to nejhorší, když sedíte na tribuně a nehrajete. Ale tak to bývá a já jsem rád, že jsem připraven. Budeme chtít hrát rychle, tvrdě a dostávat soupeře pod tlak," predikoval elitní zadák zatím poslední utkání svého týmu na venkovním tripu.
A jak je jeho dobrým zvykem, po boku Čecha Filipa Hronka hned zvládl odkroutit monstrózních osmadvacet minut, vyšel v nich sice bodově naprázdno, gólmana Preds Juuseho Sarose ale zasypal hned šesti střeleckými pokusy, a především dopomohl k těsné výhře 5:4 po prodloužení.
Nedá se říct, že by bez Hughese Canucks vyloženě propadli, v době absence svého kapitána zvládli dvakrát vyhrát (po nájezdech a po prodloužení), dvakrát každopádně vyšli také na prázdno. Pozice prvního beka se musel ujmout výše zmíněný rodák z Hradce Králové Filip Hronek, který je ale zvyklý hrát hodně i v době, kdy Hughes v sestavě je, ice-time přes 28 minut jej tak rozhodit nemohl. Dlouhodobě však o spokojenosti nemůže být řeč. Vancouver je v rámci konference až desátý, tedy mimo pozice zaručující postup do play off. K tomu problém v podobě absence hned dvou beků, druhého centra Chytila nebo produktivního Connora Garlanda, který v sezoně držel tempo bodu na zápas, vedení kanadského týmu rozhodně taky nepřidá...
Před zhruba deseti dny přišel portál sportsnet.ca s informací, že Canucks se nadále nevzdávají v boji o bostonského Pavla Zachu, který by pomohl zacelit díru právě na pozici středního útočníka. Českému útočníkovi se v sezoně daří, v patnácti zápasech se blýskl třinácti body (3+10) a je druhý v týmové produktivitě za Davidem Pastrňákem. Na tahu je nyní Boston, který ohledně jednoho ze svých klíčových útočníků nemusí spěchat s rozhodnutím. Momentálně se nezdá pravděpodobné, že by se Zacha do Kanady skutečně stěhoval.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.