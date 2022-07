Po životní sezoně komplikace. Duclaira čeká dlouhá absence

V loňském ročníku se stal Anthony Duclair jedním ze strůjců velkého úspěchu. Osmapadesáti kanadskými body přispěl k prvenství v základní části, avšak nyní si bude muset dát od hokeje pauzu. Důvodem je zranění Achillovy šlachy.

Generální manažer Panthers Bill Zito oznámil, že šestadvacetiletý forvard úspěšně absolvoval operaci. Kvůli náročnému zranění však dojde k návratu až v polovině následující sezony.

Duclair byl do NHL draftován v roce 2013 jako osmdesátý v pořadí. Za newyorské Jezdce poprvé nastoupil o rok později, avšak stihl za ně odehrát jen osmnáct zápasů. Po bodově povedeném MS do dvaceti let hrál necelé tři sezony v Arizoně, kterou následně vyměnil za Chicago, Columbus a Ottawu.

Dlouho jeho bodovým maximem zůstávala sezona 2015/2016, ve které za Coyotes vsítil 20 branek a na dalších 24 asistoval. Po přesunu na Floridu ale ožil a letos se vyšvihl až k téměř šedesáti bodům.

Poprvé v kariéře se zároveň přehoupl přes hranici třiceti vstřelených branek. Po Jonathanu Huberdeauovi, Aleksanderu Barkovovi a Samu Reinhartovi se stal čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Panthers.

Duclair má platnou smlouvu do léta 2024. Ročně si přichází na tři miliony dolarů. Tento kontrakt se Panthers zatím bohatě vyplácí.

Florida bude muset reagovat na absenci svého křídla. Zároveň se stále neví, jak to bude s dalšími deseti hráči, kterým končí smlouvy. Mezi nimi jsou kupříkladu Claude Giroux, Ben Chiarot, Maxim Mamin, Noel Acciari či Joe Thornton.

