Po vydupaném přestupu touha uspět. Gauthier dřel na kempu nováčků

Poslední týden základní části NHL umožnil Cutteru Gauthierovi nahlédnout do jeho budoucnosti v Anaheimu Ducks. Dvacetileté levé křídlo, které si v sezoně vydupalo výměnu z Philadelphie, bylo ohromeno tím, co vidělo.

„Byl jsem tu šest dní a připadal jsem si, jako bych tu byl celý rok,“ řekl Gauthier v úvodní den rozvojového kempu na začátku července.

Gauthierovo seznámení s NHL začalo krátce poté, co jeho kariéra na Boston College skončila 13. dubna prohrou 0:2 s Denverem v zápase o titul mistra NCAA. Následující den podepsal s Ducks tříletou vstupní smlouvu a poté zamířil do Anaheimu, kde ho přivítali s otevřenou náručí.

„Byl jsem sice nováček, ale kluci mi nebyli vůbec cizí,“ řekl Gauthier o svých nových spoluhráčích. „Všichni mě oslovili, pogratulovali mi k sezoně a řekli, že se těší, až mě poznají.“

Gauthier absolvoval s Kačery dva tréninky v plném rozsahu a poté si odbyl debut v NHL v posledním zápase základní části 18. dubna proti Vegas Golden Knights, kde asistoval u vítězného gólu na 4:1. „Má dobré ruce, dobrý přehled a rychlost,“ řekl trenér Ducks Greg Cronin o Gauthierovi.

Před půl rokem, 8. ledna, byl Gauthier vyměněn Philadelphií do Ducks za 22letého obránce Jamieho Drysdalea a volbu ve druhém kole draftu 2025. Výměna se uskutečnila poté, co se Gauthier rozhodl, že za Flyers nechce hrát, což označil za osobní záležitost.

Ducks v něm získali velkého talenta. Gauthier vedl v minulé sezóně NCAA s 38 góly ve 41 zápasech a byl druhý v počtu bodů s 65. Byl finalistou Hobey Baker Award, která se každoročně uděluje nejlepšímu mužskému hokejistovi NCAA.

Vzhledem k tomu, že Gauthier již odehrál jeden zápas v NHL, mohl se z rozvojového kempu odhlásit, ale nemohl si nechat ujít příležitost setkat se s dalšími mladými hráči v systému.

Matt McIlvane, trenér San Diega, farmy Anaheimu, řekl, že Gauthier ukázal svou vyspělost hned první den rozvojového kempu. „Cutter hned řekl: 'Chci být lídrem pro kluky, kteří zažívají kemp poprvé,'“ popisoval McIlvane. „Za to, že jako nový v organizaci hned naskočil a převzal tuto zodpovědnost, jsem mu za to zatleskal.“

Co se týče jeho vývoje na ledě, Gauthier řekl, že pracuje na všech aspektech, ale hlavně se připravuje na fyzické a psychické nároky dlouhé sezony.

„Nikdy v životě jsem neodehrál 82 zápasů za sezonu, možná v mládežnickém hokeji, ale nikde to nebylo na takové úrovni jako v NHL,“ vysvětloval. „Takže připravit se psychicky a samozřejmě se v létě připravit i fyzicky, to je to nejdůležitější.“

